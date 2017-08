Lidé v Havířově řeší další záhadu. Tipují, k čemu je konstrukce před nádražím

ANKETA/ Nebyl by to Havířov, aby neměl zase něco extra. A opět se to týká už tak kontroverzní železniční stanice. Lidé přemýšlejí, k čemu má sloužit kovová konstrukce před vstupem do nádražní haly, která nápadně připomíná stojan na jízdní kola.

Havířov se k cyklistům choval vždy macešsky a i proto se mnoho lidí brání uvěřit tomu, že by někdo po tolika desítkách let umístil k železniční stanici stojan na jízdní kola.

Modrá kovová konstrukce však stojan na kola připomíná skutečně až velmi nápadně a už se dokonce našli i cyklisté, kteří zkoušeli kola do stojanu umístit. Byla to ale opravdu jen zkouška, protože stojan v žádném případě neskýtá záruku, že by v něm bylo kolo v bezpečí.

Samotná konstrukce je jen volně položená na zemi. Před odcizením je zajištěna připoutáním k zábradlí bezbariérového přístupu pomocí tenkého řetízku spojeného šroubkem a matičkou.

Cyklisté navíc upozorňují, že stojan neumožňuje odstavení moderních jízdních kol s kotoučovými brzdami.

O konstrukci se vedou debaty i přímo nad ní. V sobotu odpoledne o ní přemýšleli mladí muži po příjezdu vlakem: "Už jsem na internetu četl některé názory. Někteří diskutéři tvrdí, že to je první etapa modernizace přednádraží, jak to slibuje radnice. Více lidí se zamýšlelo nad tím, že jde jen o neškodné umělecké dílo, které tam dali aktivisté jako náhradu za betonový Směrník. Nejvíce jich samozřejmě tvrdí, že to je stojan na kola, ale také se shodují na tom, že tam dlouho nevydrží. Je z kovu a připevněn je jen řetízkem. Přemýšleli jsme nad tím i s kamarády a přišli jsme na to, že to tady nemohli umístit legálně ani dráhy ani město. Každý normálně uvažující člověk by k nádraží postavil klasický stojan, který splňuje nějaké normy, je bytelný a dobře ukotvený. Ještě lepší by přitom bylo umístit takový stojan, nebo přímo kolovnu dovnitř haly, kde by byla kola přece jen více na očích a možná i pod bezpečnostní kamerou. Proto jsme dospěli k názoru, že si tu konstrukci k nádraží jenom někdo odložil a brzy si ji zase odnese."

Vyjádření Správy železniční dopravní cesty ani radnice se o víkendu Deníku zatím získat nepodařilo.