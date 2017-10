Lučina opět ožila společenským děním

Havířov – Lučina opět slouží veřejnosti, konkrétně bude převážně centrem komunitních činností.

Slavnostní otevření Centra Lučina se konalo v neděli 1. října odpoledne. Podívat se přišli i lidé, kteří si Lučinu vybavují z doby, kdy si tam chodili posedět do vinárny, cukrárny nebo se bavit a tančit.

Byli i tací, kteří vzpomínali na to, jak v Lučině pracovali: „Jsem moc ráda, že to taky opět slouží veřejnosti. Pracovala jsem tady 22 let jako vedoucí cukrářské výrobny. Bylo mi líto, že Lučina potom chátrala a teď mám radost, že se opravilo.“

Lučinu teď budou navštěvovat lidé, které zaujme program, který je už nyní naplánován na téměř každý den v týdnu. Hosty slavnostního otevření byli sólistka Komorní opery Varšava Anna Butkiewicz a Martin Chodúr.

„Máme připraven program na celý měsíc říjen. Koncipovali jsme ho tak, aby oslovil širokou veřejnost. Je pro všechny věkové skupiny. Máme semináře pro podnikatele, kteří jsou nájemci našich nebytových prostor. V nabídce je řada přednášek, vzdělávacích kurzů nebo třeba zajímavá filmová odpoledne. Jsme sami zvědaví, kam se Lučina posune dále. Je tady spousta lidí, kteří mají nápady a chtějí být aktivní ve prospěch města a jeho obyvatel,“ uvedla mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz.

Za opravu a nové využití Lučiny je rádo i město. „Je dobře, že Lučina znovu ožívá. My vítáme každou aktivitu, která je ku prospěchu věci. Lučina bude určitě dobrým prostředím pro setkávání lidí různých generací, a to je jen dobře,“ pochválila primátorka Havířova Jana Feberová.