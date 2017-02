Mariášníci si v Bohumíně zahrají o hrabátko

Fanoušci tradiční české karetní hry se potkají tuto sobotu v Bohumíně, kde startuje jednodenní mariášový turnaj O Bohumínské hrabátko.

Ilustrační snímek. Foto: Pavel Čempěl

Zhruba třicítka hráčů se utká o putovní trofej už pošestnácté, a to v restauraci Na Kuželně v centru Bohumína. Přihlásit se do turnaje může každý, kdo chápe pravidla této oblíbené hospodské hry se 32 kartami. „Prezentace bude probíhat v den turnaje až do 8:55 hodin. První kolo startuje po rozlosování zhruba v 9:15 hodin," informoval pořadatel Radim Blokša s tím, že na prvních dvacet umístěných hráčů čeká odměna.

Vítěz, který by měl být znám kolem 16. hodiny, si odnese domů putovní pohár v podobě „hrabátka" ke shrabování mincí ze stolu při hře.