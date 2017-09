Martin Kučera: Havířovská desítka se letos běží centrem města

Velká běžecká událost Residomo Havířovská desítka 2017 již klepe na dveře. V ruchu vrcholících příprav se nám povedlo vyzpovídat jednoho z hlavních organizátorů Martina Kučeru.

Přihlašovat se předem je možné on-line na webu h10.cz pouze do konce září. Startovné bude možné zakoupit i na místě v den závodu, v sobotu 14. října.

Jak jste spokojen s průběhem příprav?

Zatím jde vše podle plánu, nikde nejsme ve zpoždění. Což je samozřejmě dáno i všemi našimi skvělými spolupracovníky, kteří s organizací pomáhají. Čekají nás ale tři nejnáročnější týdny, tak doufám, že se nic nepokazí a podaří se nám připravit nezapomenutelný zážitek pro všechny závodníky i fanoušky.

Prozradíte hlavní novinky letošního závodu?

Tou největší je bezesporu zcela nová trasa závodu, která povede hlavními ulicemi města. Po dobu konání akce budou uzavřeny pro dopravu Hlavní, Národní i Dlouhá třída. Patronát nad akcí převzaly tři významné atletické osobnosti regionu – Denisa Rosolová, Šárka Kašpárková a Pavel Maslák. Se všemi jednáme o jejich možné osobní účastí, nicméně respektujeme jejich pracovní a atletické povinnosti. V neposlední řadě jsme letos přidali novou kategorii, kterou je seniorský závod. Jedná se o symbolické proběhnutí nebo projití cca 500 metrů dlouhé trasy. Chceme tak pozvat i občany dříve narozené, kteří tvoří nemalé procento obyvatel našeho města.

Jak je to s přihlašováním do závodu?

Zájemci se ještě do konce září mohou přihlašovat on-line na webu www.h10.cz. Silně doporučuji využít této možnosti, neboť pro závodníka skýtá mnohé výhody a zcela upřímně říkám, že i nám to ulehčuje práci. Samozřejmě bude možné si startovné zakoupit i na místě v den konání závodu.

Co vše zakoupením startovného závodník získá?

Tak především účast v běžeckém závodě, který povede hlavními ulicemi města, což samo o sobě je něco, co tady dlouho nebylo. S tím související veškeré technické a organizační zabezpečení závodu a jeho zázemí jak pro závodníky, tak pro fanoušky. Součástí startovního balíčku je originální značková čepice závodu, sportovní vak, občerstvení v průběhu a po závodě, zařazení do slosování o ceny a v neposlední řadě stokoruna na podporu boccistů. Pro zúčastněné, nehledě na cílový čas, je pak hlavní cenou v tombole nájem bytu na rok zdarma. Myslím, že závodník obdrží opravdu pestrou paletu služeb, a ještě podpoří sportovce s handicapem.

S kým mohou účastníci na trase soupeřit?

Mám velkou radost z toho, že se nám do závodu hlásí významné osobnosti našeho města a regionu. Za sportovce to bude trenér hokejového A-týmu Martin Janeček, dále pak celý A-tým florbalového Torpeda. Na start se postaví ředitel havířovské nemocnice Jiří Matěj, rektor Slezské Univerzity v Opavě Pavel Tujela nebo finanční ředitel společnosti Residomo Martin Ráž. Jsem přesvědčen, že takovýchto osobností bude na startu více a vyzývám všechny, kteří s účastí váhají, aby se do závodu přihlásili. Záštitu nad závodem navíc převzala jak primátorka města Havířova Jana Feberová, tak hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Co byste na závěr všem vzkázal?

Celý rok připravujeme Havířovskou desítku a připravujeme ji pro vás. Využijte toho, že se nám podařilo přesunout trasu závodu do centra města a pojďme všem společně ukázat, že Havířov si takový závod zaslouží a že je o něj zájem. Již nyní víme, že na startu bude více závodníku než loni, ale o kolik to bude ve výsledku, to záleží na každém z vás. Pojďme společně oživit a rozběhat Havířov!