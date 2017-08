Města řeší nekončící problémy s parkováním

Karvinsko – I přesto, že ve městech ročně vznikají stovky nových parkovacích míst, nemá řada lidí kde zaparkovat.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Zejména v nejlidnatějších částech okresu tak obyvatelé často nechávají vozidla zaparkovaná nesprávně a riskují pokuty. V některých případech mohou tímto počínáním zkomplikovat i dojezd záchranářů nebo hasičů.



Jednotlivé radnice se proto problematikou parkování neustále zabývají, jak však dodávají, volné plochy ve městech pomalu docházejí.



„Některá místa přibyla už během loňského roku, další město plánuje vybudovat v blízké době. Přesto ale kapacity nestačí a v některých částech už není kde místa vybudovat. Stop stav je například v Orlové-Lutyni,“ uvedla před časem Alena Kasanová z odboru rozvoje a investic orlovského magistrátu.



Řada volných pozemků na Karvinsku, kde by se dala místa k stání vybudovat, je navíc hustě zasíťovaná a rozšíření parkování tak není možné.



„Kolikrát lidé říkají, že v tom a tom místě Karviné by bylo parkování nejlepší, ale my zde stání nemůžeme vybudovat, protože jsme omezeni tím, co je v zemi. Za poslední roky jsme ve městě vytvořili několik set nových míst,“ doplnila pak Helena Bogoczová, vedoucí majetkového odboru karvinského magistrátu.