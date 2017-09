Města stále hledají desítky předškoláků, rodičům hrozí pokuty

Desítky pětiletých dětí na Karvinsku nenastoupily na začátku září k nově povinnému předškolnímu vzdělávání. Jejich rodičům teď některé radnice prostřednictvím dopisů udělily napomenutí a varování, že za nesplnění povinnosti jim ve správním řízení hrozí až pětitisícová pokuta, popř. i obvinění z trestného činu.

„Správní odbor havířovského magistrátu projednává v souvislosti s nepřihlášenými dětmi pět přestupků. Ve všech případech bylo rodičům uloženo napomenutí, které by je mělo přimět ke splnění zákonné povinnosti. V případě, že ani poté děti docházku nezahájí, jim může být uložena pětitisícová pokuta. V excesivních případech připadá v úvahu i trestný čin ohrožování výchovy dítěte,“ informovala mluvčí Havířova Jana Dýbová.

Podle zástupců jednotlivých měst je však situace velmi složitá, protože do školek přichází řada rodičů s dosud nezapsanými dětmi teprve v těchto dnech. Radnice tak na celé problematice spolupracují s orgánem sociálně právní ochrany dětí i se samotným vedením mateřinek.

„V tuto chvíli máme jedenáct dětí, o kterých víme, že do žádné z orlovských školek nenastoupily. Zda však tito předškoláci do mateřinek někdy začnou chodit, nelze říci. Někteří zákonní zástupci si totiž výzvu města vůbec nevyzvedli, jiní mají adresu na úřadě a neví se, kde se nachází. U jiných sousedé uvádí, že v Orlové už řadu let nebydlí. Kde je pak mají úředníci či sami ředitelé hledat?“ upozornila orlovská mluvčí Nataša Cibulková.

I z tohoto důvodu se například v Karviné rozhodli s postihy vůči rodičům ještě nějaký čas počkat.

„Právě se nám scházejí informace z jednotlivých zařízení i od veřejnosti. Sami rodiče nám volají, že bydlí s dětmi jinde, popřípaděže někteří předškoláci jsou přihlášeni ve městech, kde maminky pracují, nebo ve speciální krajské školce pro děti s handicapy a speciálními potřebami,“ uvedla mluvčí karvinské radnice Šárka Swiderová s tím, že v průběhu tohoto týdne bude město údaje kompletovat a tam, kde to bude nutné, obešle rodiny s upozorněním na povinnost.

„Nejsme však policejní stát, a tak nehodláme rodiče dosud nepřihlášených dětí hned pokutovat či jinak šikanovat, k tomu zákony nejsou. Jde o první rok povinnost a tak je k tomu třeba i přistupovat,“ dodala.

Problémovou situaci s chybějícími předškoláky řeší také v Bohumíně a v Českém Těšíně. Jednotlivé radnice i ředitelé mateřinek se shodují, že řešení představuje mnohdy velkou administrativní zátěž a zbytečné plýtvání prostředky.

Pavla Krůčková