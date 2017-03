Havířov bude mít novou železniční zastávku

U mostu v Dělnické ulici v Havířově už stavbaři začali stavět novou železniční zastávku. Osobní vlaky v ní budou zastavovat zřejmě od prosince.

Podle původních plánů se měla zastávka stavět od loňského září do letošního dubna. Nakonec se s pracemi začalo v tomto týdnu. „Hotovo by mělo být v říjnu. Podle ceny vzešlé ze soutěže by měla stavba přijít na 35,8 milionu korun," řekla Deníku ve čtvrtek mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Stavba samotná by neměla omezit provoz na frekventované silnici. V těchto dnech provádějí pracovníci stavební formy přípravné práce. Kácejí stromy ve svazích nad tratí a připravují staveniště. V průběhu stavby zastávky se počítá s krátkodobými výlukami železničního provozu, kdy budou vlaky místem projíždět jen po jedné koleji.

Jak SŽDC informovalo už dříve, předpokládá se, že by novou železniční zastávku mohlo denně využívat 540 až 670 cestujících.

Zastávka bude umístěna přímo pod mostem. Tvořit ji budou dvě nástupiště s bezbariérovým přístupem, lavičkami a rozhlasovým informačním systémem. Chybět nebude bezpečnostní kamerový systém. Cestující budou mít blízko do obchodní zóny a také do nedaleké nemocnice. Poblíž jsou také zastávky městské i příměstské autobusové dopravy.

Původní název zastávky měl být Havířov nemocnice. Havířovští radní ale název změnili na Havířov střed.

První vlaky by měly v zastávce zastavit podle nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost v prosinci. Zastavovat tam budou osobní vlaky, které staví ve všech zastávkách, podobně jako například v sousední zastávce Havířov Suchá. Expresy, rychlíky a spěšné vlaky jí budou projíždět.