Město ocenilo své nejlepší strážníky

Vedení havířovské městské policie a radnice v úterý odpoledne ocenilo nejlepší strážníky a ocenilo nejúspěšnější zásahy loňského roku.

Strážníci byli tradičně oceňování za dlouholetou službu, a to a 10, 15, 20 a 25 let. Další strážníci byli odměněni za konkrétní zásahy. Mezi nimi to byli například Petr Knapík, Filip Šimon a Dušan Glezgo za zadržení dvou pachatelů vloupání do objektu letního koupaliště.

Martin Porembský a Libor Pěgřimek byli oceněni za zadržení zloděje osobního automobilu na parkovišti v Balzacově ulici.

Dispečerka Žaneta Daníšková byla oceněna za rychlé dopadení anonyma, který hrozil bombou v novém obchodním centru Rotunda. „Dispečerka navázala telefonní hovor s oznamovatelem, udržovala s ním hovor, v jehož průběhu byly do oblasti vyslány autohlídky O chvíli později byl telefonující muž podezřelý z nebezpečného vyhrožování zadržen," uvedl ředitel MP Havířov Bohuslav Muras.

Za záchranu života byl oceněn David Rajnoch. Ten si při pochůzce parkem Na Nábřeží všiml muže na stromě ve výšce 4 metrů s ovázaným lanem kolem krku. Muž vyhrožoval, že skočí dolů. Strážníkovi se podařilo s mužem navázat slovní kontakt a ještě před příjezdem záchranky ho přesvědčil, aby slezl ze stromu dolů.

Strážníkem roku 2016 byl za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné plnění všech úkolů vyhlášen Ivo Mrázek.