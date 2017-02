Místní politici z komunistů strach nemají

Karvinsko - Je spolupráce s komunisty něco závadného či dokonce amorálního? Malou mediální bouři vyvolal nedávný výrok premiéra Sobotky (ČSSD), který se vyjádřil ve smyslu, že by se spolupráci s komunisty na vládní úrovni nebránil. Jenže například na lokální úrovni se něco takového děje už dávno.

Zasedání havířovských zastupitelů. Foto: Deník/Libor Běčák

Koalice ČSSD a KSČM v současnosti vede například radnici v Karviné. A podle náměstka karvinského primátora Jana Wolfa (ČSSD) jde o spolupráci bezproblémovou.

JE TO O LIDECH

„Není to o stranické knížce, ale o lidech, kteří se vždy dohodnou, i když mohou mít občas jiné názory," říká Jan Wolf.

„Naším cílem je konkrétní práce pro město a jeho občany a funguje to. Jako bývalý člen krajského zastupitelstva jsem měl podobný pocit i z bývalé krajské koalice. Komentovat v tomto ohledu vrcholnou politiku asi nemůžu, my tady zákony netvoříme a ideologií se opravdu nezabýváme," dodává.

Podobně to vidí také opoziční karvinský zastupitel Antonín Barák (ANO). „Samozřejmě, politika na lokální úrovni a na úrovni vládní se poněkud liší. Pro mě je ale rozhodující, zda s kolegy v zastupitelstvu dokážeme najít společnou řeč a udělat něco dobrého pro naše město. To je důležitějš,í než jakou stranu dotyčný zastupuje," podotýká karvinský zastupitel.

VOLEBNÍ DRESY

„V komunální politice záleží na politické příslušnosti v období voleb. V samotném zastupitelstvu a radě už ale záleží na tom, jak kvalitní práci každý odvádí, jaká je kdo osobnost a jaký má charakter," míní k tématu sociálnědemokratický starosta Orlové Tomáš Kuča.

A stejně to v tomto městě vidí i místostarostka za ANO Petra Ječmionková. „Na komunální úrovni záleží na tom, jaký vztah má dotyčný ke svému městu či kraji, jaký je to člověk, a co chce pro svou oblast udělat," říká.

Usnesení o nespolupráci ČSSD s extremistickými stranami, mezi kterými byla jmenována i KSČM, pochází z roku 1995 a došlo k němu v Bohumíně. Také podle tamního starosty Petra Víchy (ČSSD) je dnes ale jiná doba. „Spolupráce s komunisty v našem regionu přeci probíhala a probíhá na komunální i na krajské úrovni. Tady opravdu záleží na jednotlivých lidech," shrnul.

„Na parlamentní úrovni je to něco jiného, na úrovni kraje či města ale mohu i podle vlastních zkušeností říct, že spolupráce s členy KSČM probíhala bez problémů. Tady vždy záleží na každém jednotlivém člověku," neliší se od kolegů napříč městy i politickým spektrem ani šéf okresní organizace ČSSD a havířovský zastupitel Jiří Martinek.