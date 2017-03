Mladí ochránci kroužkovali ptáky

Havířov - Mladí ochránci zvířat a také děti z bludovické mateřské školy se účastnili odchytu a evidování volně žijících ptáků.

Ochránci přírody si uvědomují, že ptáků obecně ubývá. Znatelně méně, než před několika lety, je například vrabců. Jsou však lokality, kde se jim daří a kam se vracejí. Patří mezi ně i bludovický statek. Právě tam ve čtvrtek mladí ochránci přírody spolu s ornitology ptáky odchytávali do sítě a kroužkovali.

„Dnes jsme chytili několik vrabců polních a také sýkory koňadry a modřinky. Objevil se také brhlík lesní a trochu vzácnější sýkora babka," řekl ornitolog Henk van Hattem.

Někteří chycení ptáci už kroužky měli. „Chytli jsme také ptáky, které jsme kroužkovali loni. Svědčí to o tom, že to, co tady ochránci dělají, má význam, protože ptáci tady mají větší šanci přežít zimu. V létě se zdržují na sever od Česka, například v Norsku, Rusku či Estonsku a v dalších zemích a v zimě se vracejí tady," vysvětlil Hattem.

Mladí ochránci prokázali, že o ptactvu toho hodně vědí. „Migrace ptactva je zajímavá. Je zajímavé, že například sýkory u nás dokáží přezimovat, zatímco jiní ptáci musí odletět do teplých krajin. Ptactvo považuji za jedno z nejzajímavějších zákoutí přírody a byl bych rád, kdyby se více rozvíjel výzkum," řekl jeden z nich.