Modernizace ulice Ciolkovského začala. Omezení jsou i jinde

V pondělí začala velká modernizace Ciolkovského ulice v Karviné-Ráji.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Uzavřen a opravován je momentálně úsek od kruhového objezdu v ulici Polská až po Myslivnu. Práce na této první etapě budou trvat do konce roku, modernizace dalšího úseku k ulici Kosmonautů přijde na řadu po zimě. Řidiči mohu využít objížďky po ulici Polská, 17. listopadu, Kosmonautů a Ciolkovského až k místu uzavírky.

„Počínaje pondělním dnem je uzavřena také celá ulice Jurkovičova v Karviné-Novém Městě. I tady se bude opravovat komunikace, a to až do 24. listopadu,“ inforomovala mluvčí magistrátu Šárka Swiderová s tím, že brzy by měly stavební práce začít také v ulici Cihelní, kde uzavírka potrvá do 17. prosince.