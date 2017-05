Na kole i stopem, čtyři roky kolem světa

Stonava, Svět – Dal výpověď, zrušil českou pojistku, vyřídil mezinárodní a další potřebné papíry a každým dnem vyrazí na zhruba čtyřletou sólo jízdu kolem světa.

Bývalý zdravotní záchranář a profesionální hasič ze Stonavy Marek Balicki pojede na kole či stopem, těší se na Asii, horské tracky i na setkávání s kolegy záchranáři a hasiči.

Stonava, Turecko, Gruzie, Arménie, Irán a pak dál směrem na Japonsko. Takový bude start. Podrobný plán cesty ale Marek Balicki nemá a ani nemůže mít. Podle okolností ho čekají i různé improvizace. „Zatím například nevím, zda dostanu víza do Turkmenistánu a kudy tak pojedu kolem Kaspického moře,“ vysvětluje.

Na cestě plánuje pobývat přibližně čtyři roky. Podle okolností by se ale rád čas od času objevil na chvíli doma, to ale bude záležet na náhodě, financích a dalších okolnostech. „Rád bych cestování prokládal i besedami pro školy a veřejnost a určitě se bude lépe besedovat třeba o ročním úseku cesty, než o čtyřech letech najednou,“ vysvětluje cestovatel, který zanedlouho oslaví 31 let. Inspirací mu byly české legendy Zikmund a Hanzelka, ale také současní dobrodruzi v Trabantech a další. „Člověk tu scénu sleduje, zajímá ho to a pak si jednou řekne, proč to také nezkusit,“ říká Marek Balicki, který ovšem na cestách není úplným nováčkem. Evropu již projel na motocyklu.

Nyní vyráží na kole, chce se ale pohybovat i pomocí stopu a dalších možností. To aby ušetřil i nějaký ten čas. Nejvíce se těší na přírodu, pláže i moře. V plánu má občas vyrazit i na několikadenní sólo tracky po horách.

Obavy? „Ty mám především ze špatných lidí, které člověk může potkat všude,“ podotýká.

S lidmi chce ale zároveň co nejvíce komunikovat. Jako záchranář a hasič by po cestě rád navštěvoval místní kolegy, jejich stanoviště i vybavení a povídal si s nimi nejen o jejich společném poslání. „Každou zemi nejlépe poznáte, když se spřátelíte s místními, kteří vás pak i upozorní na místní specifika, čemu se raději vyhnout a co naopak stojí za to navštívit a vidět,“ dodává Marek Balicki.

Fanoušci cestování mohou jeho putování sledovat i na aktualizovaném webu zachranarnacestach.cz.