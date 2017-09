Na poštu jen v pohodlných botách? Vedení města žádá urychlenou změnu

Dlouhé fronty a špatný systém odbavování trápí klienty hlavní pošty v Českém Těšíně. Lidé tam stojí ve frontách bez možnosti si během čekání sednout a řada z nich prý proto na poštu vyráží už jen v pohodlných botách.

Vyřizování na pobočce České pošty v Českém Těšíně u nádraží je v poslední době poněkud nepohodlné. Foto: Deník/Tomáš Januszek

„Je to někdy nekonečné čekání a pokud si sednete, o místo ve frontě přijdete. Takže to chce kromě pevných nervů i něco pohodlného na nohy,“ říká s posmutnělým úsměvem například pětašedesátiletý Bedřich Koláček.

Vedení města už na toto téma jednalo se zástupci České pošty, kterou žádá o změnu systému v odbavování zákazníků.

„Jde o velmi vytíženou pobočku a lidé jsou zde nuceni zbytečně a dlouze stát, když čekají, až na ně přijde řada. Chceme, aby vedení státního podniku instalovalo systém vyvolávání klientů podle čísel a typu vyřizované záležitosti, obdobně jako je to na jiných pobočkách,“ vysvětlil ve své žádosti adresované České poště zastupitel Tomasz Pustówka.

Tento systém přitom mají už několik let i v nedalekém Třinci, kde není pošta tak vytížená. „Změnu by uvítali zvláště starší občané, kteří by si mohli během čekání sednou,“ dodal Pustówka.

CHYBÍ SPECIALIZOVANÉ PŘEPÁŽKY

S ním souhlasí i místostarostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, podle které je dosavadní způsob odbavování ve zdejší pobočce přežitek.

„Skutečně, systém, který zde funguje, je s ohledem na množství klientů a počet i rozsah vyřizovaných záležitostí dávno přežitý,“ myslí si Hřebáčková.

Dodává, že zdejší přepážky navíc nejsou specializované a problémem je pak delší doba potřebná pro ověřování dokumentů a vydávání z různých rejstříků.

„Neodkladně jsme jednali s vedoucí naší pobočky a podle ujištění se na příští rok připravuje v etapách rekonstrukce budovy, kde by na podobné změny už mělo být pamatováno,“ dodala místostarostka.

ZMĚNA V BALÍKOVÉ TURISTICE

Městu se přitom už před třemi lety podařilo na tamní poštovní pobočce iniciovat změnu v rámci tzv. balíkové turistiky, kdy mnoho polských obchodníků začalo využívat levnějších služeb v Česku a na poště se tvořily velké fronty.

„Česká pošta tehdy změnila po urgenci radnice systém odbavování hromadných balíků a odebírá je nyní u služebního vchodu u parkoviště,“ upozornil zastupitel Pustówka.

SKONČÍ POŠTA NA PERIFERII?

Místostarostka Hřebáčková pak připomněla, že město loni jednalo s Českou poštou také ve věci zachování pobočky v Mostech u Českého Těšína, které by se firma ráda zbavila.

„Je znepokojující snaha státního podniku tak razantně omezit počet malých poboček, stejně jako občany udivuje likvidace poštovních schránek. Pošta přece musí jednat v zájmu občanů, zvláště když je na ni přispíváno ze státního rozpočtu,“ myslí si místostarostka.

Dodává, že se město bude případné snaze menší pobočky likvidovat ostře bránit.

PAVLA KRŮČKOVÁ