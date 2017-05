Nádražní budovu čeká výběr budoucí podoby

Jak bude vypadat havířovské vlakové nádraží po jeho celkové modernizaci? Vybírat se bude z několika návrhů, které si nový majitel nechá zpracovat v nejbližší době.

Jak Deníku potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová, v každém případě se počítá s tím, že nádražní hala se bourat nebude. Demolici čeká s největší pravděpodobností jen část budovy mezi halou a podjezdem, kde bude rozšířeno parkoviště.

O záměru modernizovat nádraží SŽDC informovala město, aby rekonstrukce stanice i přednádražního prostoru na sebe navazovaly. Město svou část zahájí už v příštím roce, SŽDC o rok později.

„Rekonstrukce výpravní budovy je pro SŽDC prioritou. My bychom letos rádi zahájili přípravu studie, která bude zvažovat možnosti přestavby a rekonstrukce, včetně odbourání boční části. Prioritou je, i dle přání veřejnosti, zachování té středové halové části. Vybraná nejvhodnější varianta ze studie by se ideálně mohla začít projektovat v průběhu příštího roku, samotná realizace modernizace havířovské výpravní budovy by pak přišla na pořad dne nejdříve v roce 2019. Proto jsme samozřejmě oslovili i město, aby s námi spolupracovalo, neb chystá rekonstrukci přednádražního prostoru a my pochopitelně tyto dvě významné stavby a investice chceme vzájemně koordinovat," uvedla Šubová.

Po modernizaci přední části nádraží bude SŽDC pokračovat v rekonstrukci stanice. „Na rekonstrukci výpravní budovy výhledově naváže i rekonstrukce celé železniční stanice, včetně kolejové části, zabezpečovacího zařízení, nástupišť, které budou bezbariérové," dodala mluvčí Šubová.

Město už nyní přestavuje podjezd pod tratí v sousedství nádraží. Na nově upravený prostor před podjezdem naváže rekonstrukce přednádraží.

„V letošním roce dokončíme projektovou dokumentaci a v příštím roce zahájíme realizaci stavby. Počítáme s tím, že spolu se SŽDC budeme obě stavby koordinovat," potvrdil vedoucí odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu René Vašek.

V přednádražním prostoru město upraví stanoviště autobusů se zastřešenými přístupy a zřídí nová parkoviště.

Společný projekt nyní samostatně

Havířovské vlakové nádraží a prostor před ním se měl původně modernizovat ve společném projektu města a Českých drah. Dopravce připravil tři varianty. V jedné chtěl nádraží pouze opravit a modernizovat. Ve druhé navrhoval v nádražní hale vybudovat prosklenou vestavbu. Nakonec ale vybral třetí variantu, ve které chtěl halu zbourat s odůvodněním, že je nádraží na současné přepravní poměry předimenzované a údržba a vytápění haly je příliš nákladné.

Oba investoři už měli schválené evropské dotace a České dráhy dokonce dostaly povolení k demolici haly.

Proti tomuto rozhodnutí se zvedla vlna odporu a aktivisté chtěli nádraží zachránit prohlášením za památku. K tomu sice nakonec nedošlo, ale hala se ani tak bourat nebude. České dráhy předaly nádraží SŽDC, která ji zachová.

Od haly byl zatím odstěhován památník věnovaný vlastencům, kteří v roce 1939 tajně odjížděli do exilu, aby se následně vraceli osvobodit republiku od nacistů. Uložený je v depozitáři. Odstraněn byl také betonový Směrník, který nyní stojí před Památkovým ústavem v Ostravě.