Náměstek Gebauer: Zásahy v krajských nemocnicích budou nutné

Karviná – S rezignací ředitele krajských nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově opět přišla na přetřes otázka, zda mohou krajské nemocnice v aktuální podobě a s tak širokou nabídkou oborů ekonomicky udržitelně fungovat.

Nemocnice v Karviné-RájiFoto: Tomáš Januszek

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO), coby lékař tvrdí, že nějaké změny bude nutné udělat.

Počátkem února rezignoval Josef Grochol, tehdejší ředitel nemocnic Karviná-Ráj a Havířov. Už se hledá jeho nástupce?

Ano, bylo vypsáno výběrové řízení, nový ředitel by měl být znám na přelomu března a dubna. Nemocnice dočasně vede bývalý ekonomický náměstek nemocnice Jiří Matěj.

Bývalý ředitel Grochol si stěžoval, že údajně necítil podporu kraje. Z rozhovoru, který minulý týden poskytl Deníku, mezi řádky vyplývá, že to byl i důvod jeho rezignace. Jak situaci vidíte vy?

Pan Grochol mi, ač to slíbil, důvody svého odchodu nesdělil. A pokud jde o podporu kraje, všechny tři personální unie (personální unie je vedení více nemocnic jedním ředitelem – Karviná-Ráj a Havířov, Opava a Krnov a Třinec-Sosna a Frýdek-Místek) mají úplně stejnou podporu kraje. Každá dostává ročně finance na obměnu přístrojové techniky, nikoli na mzdy.

Šlo o peníze?

A právě o peníze šlo. Ředitel Grochol žádal o navýšení revolvingového úvěru o 20 milionů korun, načež jsem jej žádal, ať mi vyspecifikuje, na co se ty prostředky chce použít. Třikrát jsme spolu o tom osobně jednali, a pokaždé mi říkal něco jiného. Také jsem chtěl, aby mi konečně předložil plán revitalizace nemocnic., což ve mě nebudilo moc důvěry v jeho záměry. Když ho nakonec v půl ledna dodal, bylo vidět, že je, jak se říká „šitý horkou jehlou" a to byl také důvod, proč rada kraje odložila projednávání záležitostí kolem této personální unie.

Jak jsou na tom nemocnice aktuálně, pokud jde o hospodaření?

Za poslední půlrok se ztráta zvyšovala geometrickou řadou. Ke konci prosince dosáhla v součtu za obě nemocnice přes 120 milionů korun.

Není tajemstvím, že situace nazrává k tomu, že bude nutné analyzovat rozsah péče v krajských nemocnicích a možná učinit nějaké nepopulární opatření, jako je uzavření některých oddělení, potažmo že nebude v každé nemocnic, ale v rámci tří nemocnic (Karviná-Ráj, Orlová, Havířov) pouze v jedné.

Souhlasíte s tím?

Něco bude nutné udělat. Například aby oční oddělení vydělávalo víc, je možné, že jedno ARO nebude, že bude jen jedna porodnice a podobně. Ale v tuto chvíli jsou to jen dohady. Poslední krajská koncepce zdravotnictví je z roku 2004, tudíž úkol pro nové vedení kraje vypracovat novou. Rád bych ji předložil do konce roku.

Tomu ale musí předcházet detailní analýza, ne jen rozhodnutí, co zavřeme. Je potřeba zohlednit vývoj populace, stárnutí obyvatelstva, event. i vývoj nezaměstnanosti, prostě snažit se predikovat, která oddělení budou potřebná a která ne. Určitě víme, že bude potřeba více doléčovacích lůžek, ať akutních nebo chronických.

Co spolupráce krajského a soukromého sektoru.

Ano, komunikace mezi ambulancemi, i soukromými, a lůžkovou částí. To je jedna z důležitých věcí, na které musíme zapracovat. Mám například zprávy, že lékaři velmi často posílají na plastické operace pacienty do soukromých zařízení. Proč? To je třeba doladit. V dohledné době se totiž může stát, že nemocnice budou fungovat jen jako lůžkové zařízení a ambulance se do budoucna stanou soukromými. Ale navzájem se tyto sektory budou potřebovat.

Není tajemstvím, že podnikatelé ve zdravotnickém byznysu by rádi koupili další nemocnice, ovšem není nabídka. Existuje podle vás varianta, že by některá z krajských nemocnic v okrese šla do privatizace?

To je téma politické. Nicméně situace je taková, že hnutí ANO před krajskými volbami dalo voličům slib, že nemocnice privatizovat nebude. A nebude. Reprofilace lůžkového fondu ale nutná bude.