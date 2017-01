Nehloupneme! Moudrost z knih lidi stále zajímá

Karvinsko - Česko čte nejen dětem a zájem o knihy se opět zvyšuje. Alespoň podle statistik knihoven, kterým loni zase přibyli noví čtenáři, a zvedá se i zájem o další akce, které knihovny pořádají. Například Regionální knihovna Karviná hlásí za rok 2016 nárůst počtu desítek registrovaných návštěvníků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Tak velký počet nás příjemně překvapil. Desítky nových jmen jsme za loňský rok zaregistrovali mezi dospělými čtenáři i na dětských odděleních," říká Markéta Kukrechtová z managumentu Regionální knihovny Karviná.

Knihovna má štěstí na aktivní zaměstnance, kteří krom kladické knihovnické práce zvládají i vše ostatní, co dnes k moderní knihovně patří. Kulturní akce, koncerty, přednášky, výtvarné dílny, výstavy, besedy a mnohé další. Ty jsou většinou určené široké veřejnosti, tedy nejen pro registrované čtenáře, a zaměřené jsou na dospělé i na děti. A také tyto aktivity jsou jedním ze způsobů, jak nové lidi do čtenářského registru přilákat.

ZAMĚŘENO NA RODINY

„Lidé rádi navštěvují třeba i rodinná čtení pro děti i jejich rodiče či prarodiče a další podobné aktivity, kde se snažíme knihy a čtení propagovat," doplňuje Markéta Kukrechtová.

Sázka na rodiny se vyplácí také v bohumínské knihovně. „Velkou oblibu si mezi čtenáři získaly rodinné průkazky. Jde o systém, kdy se zaregistruje a zaplatí roční poplatek jeden člen rodiny, který pak může požádat také o průkazky pro své děti do 14 let a pro partnera. Snažíme se takto vyjít vstříc i lidem, kteří mají hlouběji do kapsy," vysvětluje vedoucí bohumínské knihovny, která je známá také další paletou zajímavých aktivit, Magdaléna Fedorowiczová.

Daří se také jinde. Knihovna Třinec se svými šesti třineckými pobočkami nyní eviduje 5720 čtenářů, což je podle ředitelky Martiny Wolné zhruba stejný počet jako loni. Co ale narůstá, je počet lidí, kteří navštěvují různé kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.

„To je pro nás zásadním ukazatelem. Loni nám počet těchto návštěvníků vzrostl, oproti roku předloňskému, o deset procent," komentovala ředitelka.

Podobná situace je i ve Frýdku-Místku. Počet registrovaných čtenářů v loňském roce sice nepatrně poklesl, ale počet návštěv poboček se podle zástupkyně ředitele Ireny Liberdové zvýšil.

„Jedním z trendů v současném knihovnictví je vnímat knihovnu jako otevřenou kulturní a vzdělávací instituci, jako místo k setkávání," vysvětlila Irena Liberdová.