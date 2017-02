Ředitel krajských nemocnic rezignoval

Nemocnice v Karviné-Ráji, v Orlové i Havířově jsou bez ředitele.

Bc. Josef Grochol, MBA. Foto: Archiv Městské nemocnice Ostrava

Dosavadní šéf těchto zdravotnických zařízení Josef Grochol v dopise radě kraje oznámil svou rezignaci k poslednímu březnu tohoto roku.

Krajští radní ale byli jiného názoru. Do konce března Grochola ponechat ve funkci nechtěli a proto ho odvolali s okamžitou platností. Rozhodnutí učinili v průběhu svého výjezdního zasedání v Karviné.

Řízením nemocnic od středy pověřili ekonoma Jiřího Matěje. „Úkolem zřizovatele, tedy Moravskoslezského kraje, je zajistit stabilitu a plynulý chod nemocnic, aby bez potíží poskytovaly pacientům dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Proto krajská rada tuto situaci řešila okamžitě, i když pan Grochol podal rezignaci k 31. březnu. Důvody svého odchodu nesdělil," řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Na místo ředitele bylo v úterý vypsáno výběrové řízení.

Už zastupující šéf nemocnice Matěj by podle náměstka Gebauera mohl začít s ekonomickou a personální reformou, která bude potřebná. Hlavním úkolem nového ředitele by podle náměstka Gebauera mělo být zastavit prohlubování ekonomické ztráty nemocnic. „Dosavadní ekonomické výsledky obou nemocnic nejsou optimální," řekl Martin Gebauer. Jméno nového ředitele by mohlo být podle něj známo do dvou měsíců.

Rezignace Josefa Grochola je druhou na místě ředitele v krátké době. Loni v červnu skončil z osobních důvodů ve funkci Petr Kovařík, který nemocnice vedl zhruba čtyři roky.