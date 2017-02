Nepřítelem městské policie je armáda. Přetahuje rekruty

Havířov - Ve druhém nejlidnatějším městě Moravskoslezského kraje slouží v řadách městské policie něco málo přes stovku strážníků. Jen stěží se však daří tento počet udržovat naplněný.

Noví strážníci Městské policie Havířov. Foto: Deník/Libor Běčák

„Naším nepřítelem je armáda," řekl při slavnostním vyhodnocování loňského roku ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras, který vysvětlil, že k armádě přecházejí zkušení strážníci i mladí rekruti.

Městská policie kvůli tomu musí pořádat téměř nepřetržitý nábor nových strážníků.

„Před dvěma roky zastupitelstvo schválilo navýšení počtu strážníků o dalších šest. Vzhledem k té situaci, jaká v současné době panuje, my se snažíme tento stav naplňovat. Ve chvíli, kdy počtu dosáhneme, tak nám někteří strážníci odejdou. Proti dřívějšku se dělá hůře i nábor nových strážníků, protože Armáda ČR přibírá nové vojáky a mnoho mladých chlapců se tam snaží dostat. Mám obavy, že město nebude schopno armádě konkurovat v náborových příspěvcích a sociálních jistotách. Snažíme se hledat cesty, jak zlepšit platové podmínky, jak zlepšit sociální zázemí, ale ty možnosti máme hodně omezené," uvedl Muras.

Vedle armády přecházejí strážníci nebo případní adepti také k hasičům nebo Policii ČR. Práce ve státních složkách jim nabízí větší výhody.

Karvinská městská policie podobné problémy nemá.

„Nic takového jsme u nás nezaznamenali. Naopak jsme přijali sedm nových strážníků, kteří nejprve projdou tříměsíčním školením a od července nastoupí službu," informoval ředitel Městské policie Karviná Petr Bičej.

S nedostatkem strážníků se naopak potýkají i v některých jiných městech v okolí. Například ve Frýdku-Místku zvažují možnost vytvoření civilní strážní služby, která by s městskou policií spolupracovala. Její členové by nemuseli splňovat všechny přísné podmínky, jaké jsou kladeny na strážníky. Strážnými by mohli být vysloužilí strážníci a senioři.

„Vznikla by jakási strážní služba, jejíž členové by vykonávali různě náročné činnosti podle schopností a fyzické zdatnosti, jak na plný pracovní poměr, tak i na zkrácené úvazky. Důležité je, že stávající městští policisté by se mohli věnovat závažnějším případům. Plánujeme také využít místní znalosti seniorů z okrajových částí města," vysvětlil velitel frýdecko-místeckých strážníků Milan Sněhota.