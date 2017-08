Netradiční cirkus Ohana dorazil do Karviné

Na výpravnou šou s názvem Cesta kolem světa láká návštěvníky netradiční varieté Ohana, které se až do neděle 3. září zabydlelo na ploše pod ZŠ Cihelní v Karviné. Podle členů cirkusu se během jednotlivých vystoupení představí veřejnosti spolu s velbloudy či poníky také dekáda artistů z různých koutů Evropy a na své si tak přijdou malí i velcí.

„Pro návštěvníky jsme si připravili výpravný program klauna Maté, který cestuje po světě v balónu se svým malým medvědem a poznává například cvičené velbloudy v Egyptě, odvážné akrobaty v Benátkách či obdivuje drezúru koz a psů staročeské Prahy,“ vysvětluje Matěj Břešťák alias sám klaun Maté.

„Především malé divačky by si pak neměly nechat ujít výlet „na Antarktidu“, kde se bude ve vzdušné síti ve více než 9 metrech nad zemí vznášet kouzelná Elza z Ledového království. Nesmím však prozradit úplně všechno, “ usmívá se Břešťák.

Podle něj se navíc návštěvníci cirkusu možná dočkají i malého překvapení v podobě velbloudího mláděte, jedna ze samic velblouda je totiž březí.

„Kdyby se mláďě narodilo během našeho pobytu ve městě, pojmenujeme ho zřejmě Karviná,“ dodává se smíchem klaun.

Jednotlivá představení začínají vždy v 17 hodin, v sobotu pak ve 14 a v 17 hodin a v neděli v jedenáct hodin dopoledne. Vstupné se pohybuje od 170 do 280 korun, dle kvality daného místa.

Varieté Ohana setrvá v Karviné až do neděle, poté by se svým turné mělo pokračovat například i do Orlové nebo do Kopřivnice.

Pavla Krůčková