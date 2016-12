Nezdražíme! Města si příští rok vezmou z našich kapes tolik, co letos

Města na Karvinsku neplánují v roce 2017 zvyšovat žádné důležité poplatky. Stejnou částku jako letos tak lidé zaplatí za odpady, psíky i další podstatné věci.

„Například poplatky za psy se u nás nezvyšovaly od roku 2003, kdy se platí stále stejné částky. Za psa v bytě 1500, 300 korun za psa v rodinném domě, senioři a příjemci jiných druhů důchodů naplatí nic," podotkla na téma poplatků mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová.

V Karviné zůstanou na stejné úrovni třeba také ceny za místní MHD.

„Přidali jsme dopravcům čtyři miliony korun na rok 2017, aby mohli zvýšit platy řidičům a abychom my pro své občany zachovali cenu jízdenek na dnešní úrovni. Stát obcím a městům ten rozdíl neuhradí, to už nám ministerstvo financí potvrdilo, a dopravce by zvýšené náklady mohl promítnout do cen jízdenek. To jsme nechtěli," vysvětluje náměstek karvinského primátora Jan Wolf.

Žádné peníze navíc nebudou po svých občanech ve sféře místních poplatků chtít v příštím roce ani v Českém Těšíně.

„Ve stejné výši tak zůstane poplatek za svoz a zpracování odpadu. Občané zaplatí 480 korun. Ti, kteří v daném roce spadají do věkového rozmezí 70 až 79 let, mají 25% úlevu. Plně od poplatku jsou osvobozováni všichni senioři, kteří v průběhu roku dosáhnou osmdesáti a více let," uvedla mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková. „Tyto dvě slevy jsou poskytovány automaticky a není nutné o ně žádat," dodala Dorota Havlíková.

Město nemění ani výši poplatku za psa. Lidé bydlící v panelových a nájemních domech platí ročně 840 za prvního psa a 1260 korun za každého dalšího. V rodinné zástavbě ve městě je to 240 korun za jednoho psa, za dalšího 360, a ve venkovských částech platí lidé 120 korun a za druhého psa 180 korun. Pro důchodce a děti pobírající sirotčí důchod platí snížená sazba 200 korun za prvníhoa 300 za každého dalšího psa. Nemění se ani místní koeficient daně z nemovitosti.

Nezvyšování zásadních poplatků v příštím roce potvrdily Deníku také další radnice měst na Karvinsku.

„Orlová příští rok neplánuje žádné zvyšování poplatků. Jakékoliv jejich navyšování by bylo pro Orlovany nepříjemným zásahem do rodinného rozpočtu," podotkl například orlovský starosta Tomáš Kuča.