Nová fabrika v Havířově shání lidi

Havířov - Přestože zahraniční společnost postavila velkou výrobní halu a nabízí až tři stovky pracovních míst, potýká se s nezájmem, a volné pozice proto pravděpodobně obsadí zahraničními dělníky.

„Globálně stav na trhu práce ukazuje na nedostatek schopných zdrojů v regionu a my to pociťujeme stejně jako ostatní vznikající továrny. Potřebujeme různé druhy zaměstnanců od operátorů přes management až po více technické obory. V poslední době było nejsložitější zaměstnat operátory výroby, i když na tuto pozici nevyžadujeme žádnou kvalifikaci," postěžoval si při schůzce s vedením města Havířova generální ředitel společnosti Mölnlycke Health Care (MHC) Emmanuel Chilaud.

V továrně na zdravotnické sety společnosti MHC, která byla postavena v areálu bývalé černouhelné šachty Dukla v Havířově-Dolní Suché, se v těchto dnech rozjíždí zkušební provoz. Hlavní zkušební provoz pak začne v březnu, oficiální zahájení výroby je plánováno na květen.

Výroba bude nabíhat postupně a s tím souvisí také potřeba přijímat nové zaměstnance. Lidé, kteří projevili zájem pracovat v nové továrně, už pracují v karvinském závodě. Zájemců o práci je však málo. MHC proto musí rozjet další náborovou kampaň.

„Zhruba 70 zaměstnanců z Havířova se nyní v karvinském závodě připravuje na novou práci," řekla po skončení jednání primátorka Havířova Jana Feberová.

Do konce roku 2017 by v továrně mělo pracovat 200 lidí. V roce 2018 by měl jejich počet vzrůst na 300. Závod Mölnlycke chce zaměstnávat především ženy, měly by tvořit 70 procent všech zaměstnanců továrny.

MHC ve spolupráci s městem řeší dopravu zaměstnanců.

„V počáteční fázi provozu továrny zajistí dopravu do zóny příměstská doprava. Spoj mezi Havířovem a Orlovou bude dočasně zajíždět k továrně," upřesnila.

Poté, co do závodu nastoupí větší počet zaměstnanců z řad havířovských občanů, zmapujeme, odkud dojíždějí, a zajistíme linku MHD," uvedla primátorka Jana Feberová.

Protože většinu zaměstnanců budou tvořit ženy, je město připraveno jim zajistit místa pro děti ve školkách. „Máme volnou kapacitu ve školkách přímo ve městě a mohli bychom zajistit i přijetí dětí do školky v Dolní Suché, která je nejblíž továrně," řekla primátorka Deníku.