Nová spojnice mimo obce? Příprava vázne

Před pár lety už to vypadalo, že se konečně věci daly do pohybu a začne se se stavbou nové spojnice mezi Bohumínem a Karvinou, která by ulevila zejména lidem, již bydlí v Dětmarovicích přímo u cesty. V místech, kudy denně projede více než 10 tisíc aut.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Silnice má vést z Bohumína do Karviné mimo obydlená území. Trasa je vytyčena, studie na papíře i v Zásadách rozvoje Moravskoslezského kraje. Jenže…

Pracovní skupina, která měla pracovat na přípravách a již tvořili zástupci měst, která leží po trase, vznikla už v roce 2008. V roce 2014 se však pro nečinnost sama rozpustila.

„Stavbu cesty řešíme se státem doslova desetiletí. V roce 2011 se mluvilo o tom, že zhruba kolem roku 2017 by se spojka mezi Bohumínem a Karvinou mohla začít stavět. Šest let se tehdy zdálo jako dlouhá doba. Dnes je to bohužel tak, že obchvat není zahrnut ani ve vybraných stavbách z hlediska priorit. Je to trápení,“ říká starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.

U letecké mapy obce mi starosta ukazuje trasu, kudy má nová silnice vést.

„Například tady v Koukolné jsme museli zredukovat plány a poté, co přemostíme řeku, se kousek za benzinkou napojíme na dnešní dvouproudovou silnici vedoucí do Karviné. V původní variantě se měla postavit nová cesta, která by se u Karviné napojila na obchvat, který se má začít stavět v nejbližších letech,“ říká Rosman.

STAVBA JE DRAHÁ

Důvod zpoždění je prostý. Ministerským úředníkům se zdá původní cena (skoro 3,5 miliardy korun) příliš vysoká a ekonomické posouzení stavby dopadlo špatně. „Dostali jsme úkol naplánovat vše tak, abychom ušetřili skoro miliardu. Připravili jsme proto levnější variantu,“ dodáva starosta Dětmarovic.

Stát si dokonce v loňském roce nechal spočítat, kolik aut denně obcí projede. Výsledek je asi sedm a půl tisíce. Jenže sčítání, které si obec nechala udělat před pár lety, hlásí až 11 a půl tisíce aut.

Než však úředníci ministerstva dopravy stihli posoudit, zda by úspornější mohla „projít“ a dostat se do seznamu prioritních staveb, přišla nová metodika ekonomického posouzení.

„Je proto potřeba, aby ekonomické posouzení bylo zpracováno podle nové metodiky a ne podle dosluhující metodiky, jejíž výsledky by jako zavádějící mohla Centrální komice Ministerstva dopravy odmítnout při následné aktualizaci záměru projektu, který bude projednáván na CK MD patrně až v době platnosti nové metodiky. Nová metodika se v současné době nachází ve fázi zapracování připomínek a přesný termín dokončení nám není bohužel znám,“ sdělila deníku mluvčí ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

ŘDS NAVRHUJE PROTIHLUKOVÉ STĚNY

Letos na jaře nechalo ŘDS konkrétně v Dětmarovicích měřit hlučnost. Jako jedno z opatření, jak snížit úroveň hluku, je podle mluvčí ŘSD instalace protihlukových stěn či pořízení protihlukových oken do domácností na náklady této organizace. Místní si ale nemyslí, že je to perspektivní řešení. „Obchvat je nezbytný hlavně ty kamiony je třeba poslat oklikou, protože ty jsou nejen hlučné, ale při jejich průjezdu se vám doslova třesou základy, a na některých místech už se objevují i praskliny,“ říká například pětapadesátiletý pan Vladimír z Dětmarovic, který bydlí v těsné blízkosti silnice.