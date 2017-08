Nová železniční zastávka je jen začátek změn

Cestující mezi Ostravou, Havířovem a jeho okolím by měli v budoucnu více jezdit vlaky než autobusy.

Snaha přesunout cestující z autobusů do vlaků je dlouhodobá. Ostrava se autobusům přijíždějícím z periférie brání budováním terminálů ve svých okrajových částech a nutí přijíždějící studenty i pracovní sílu přestupovat do vlastních prostředků hromadné dopravy.

Pro návštěvníky Ostravy se tak stále více stává výhodnější doprava vlakem. Tím se dostanou do centra města bez nutnosti přestupovat.

Havířovským by v tom měla pomoci nová zastávka Střed pod mostem na Dělnické ulici, která je těsně před dokončením. V současné době tam dělníci dokončují schodiště a bezbariérové přístupy k nástupišti a probíhají terénní úpravy v okolí zastávky.

„My se snažíme apelovat, aby vlakových spojů mezi Ostravou a Havířovem, přibývalo. Nynější dvouhodinové intervaly nejsou vyhovující. Chtěli bychom alespoň jeden spoj za hodinu. Lidé si pak spíše rozmyslí, zda jet do Ostravy autem, autobusem na okraj města nebo vlakem přímo do centra,“ řekl Deníku předseda Spolku Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí Radek Kohut.

Zvýšit četnost vlakových spojů mezi Ostravou a Havířovem plánuje také kraj.

„Chceme požít evropské peníze na nákup nových vlaků pro Ostravsko. Pět souprav chceme pro trať Ostrava - Frenštát pod Radhoštěm. Dalších sedm souprav chceme pořídit pro obsluhu okolí Ostravy, včetně Havířova. Jednáme ale také s Prahou o tom, že bychom vyměnili čtyři naše CityElefanty za sedm jejich Panterů. Elefanty jsou pro nás příliš velké a bylo by pro nás výhodnější mít více souprav. Takže snad od roku 2020 by to mohlo být lepší,“ informoval náměstek hejtmana MSK pro dopravu a smart region Jakub Unucka.