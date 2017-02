Nové sklo místo plechu

Starý plech ustoupil modernímu sklu a je to hezké. Bohumín se raduje z nových moderních autobusových zastávek.

Autobusová zastávka v Kopytově. Foto: Město Bohumín

Cestující se jich dočkali na trase z centra Bohumína do městské části Šunychl, a to až do osady Kopytov, kde se nachází nejmenší náměstí v České republice. Dohromady vznikly čtyři nové elegantní čekárny.

Vloni se obměny dočkaly zastávky za restaurací Chlebík a také u místního statku. V těchto dnech dokončují řemeslníci další dvě zastávky, a to u diagnostického ústavu a na autobusové točně v Kopytově.

„Zastávka na točně je kompletní včetně nové zámkové dlažby. Navíc jsme tady upravili i stanoviště pro separační kontejnery. U diagnostického ústavu jsme prozatím nainstalovali kovovou konstrukci. Až povolí mrazy, předláždíme povrch zastávky a do konstrukce doinstalujeme skleněné vitríny," sdělil Roman Pak z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice s tím, že proměna čekáren přišla na půl milionu korun.

V Bohumíně funguje celkem 68 autobusových zastávek, 48 z nich má přitom kryté čekárny. Modernizací už prošla většina z nich. V letošním roce zmizí ještě poslední dva plechové přístřešky pro cestující, a to v Lidické ulici a ulici Čs. armády u bývalé Rybeny. Na jejich místech vyrostou opět moderní skleněné čekárny. Jejich výměna bude stát asi 300 tisíc korun.