Nový rok vítali otužilci ve vlnách Kališova jezera

/FOTOGALERIE/ Vyměnit zimní oblečení za plavky, zatnout zuby a vběhnout do mrazivých vod Kališova jezera. Takto včera odpoledne oslavila příchod nového roku partička otužilců z regionu.

Do vod Kališova jezera v Bohumíně se na Nový rok ponořily asi čtyři desítky otužilců. Foto: Deník/Pavla Krůčková

U Kališova jezera se konal tradiční Novoroční šunychelský ponor a mezi odvážlivci nechyběli ani polští sousedé. „Každý rok máme kolem 25 účastníků z různých koutů kraje, letos to vypadá, že se zapojily takřka čtyři desítky," řekla předsedkyně komise pro městskou část Eva Rozsypalová.

A koupání to bylo vpravdě zimní. Hasiči museli dokonce vysekat pro plavce uličku. Nejmladší účastníci byla v tomto roce dvanáctiletá Maruška Beňovičová, která se ponoru zúčastnila i loni. „Chtěla jsem si to zase zkusit. Bylo to hodně studené, ale super," svěřila se ještě v ručníku. S úsměvem však přiznala, že je ráda, že už má dnes ponor za sebou.

A není se čemu divit. Teplota vzduchu kolem 1 stupně Celsia, teplota vody jen o pár desetinek víc. To opravdu není nic pro sváteční plavce. „To víte, je to studené. Mokré a studené. Vždycky je to však neocenitelný zážitek a člověk musí jít zážitkům naproti a překonávat se," vysvětlil nejstarší účastník ponoru jednasedmdesátiletý Dědek Beskydský, jak si otužilec vtipně přezdívá.

Kromě uznání všech přihlížejících čekal na skupinku nadšenců v závěru akce také teplý čaj a slavnostní ocenění.

Pavla Krůčková