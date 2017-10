Obcím na Karvinsku chybějí praktičtí lékaři. A prý bude ještě hůř

Karvinsko – Až polovina obcí v Česku se dnes potýká nebo se v brzké době bude potýkat s nedostatkem praktických lékařů. Vyplynulo to z nedávného šetření Svazu měst a obcí ČR.

Jedním z hlavních důvodů je i to, že lékaři stárnou a není dostatek mladých doktorů, kteří by je mohli nahradit. Průměrný věk „obvoďáků“ na Karvinsku se přitom dlouhodobě pohybuje kolem 59 let a řada z nich se musí často starat o více než 2000 pacientů.



„Troufám si tvrdit, že až desítky pediatrů na Karvinsku nyní pracují a přitom již pobírají starobní důchod. Tito lékaři mohou bez jakékoliv náhrady skončit náhle, z vlastního rozhodnutí nebo kvůli zdravotním problémům,“ upozorňuje dětská lékařka Pavla Tvrdoňová. Relativně dostatečný počet lékařů v některých obcích tak může během několika dní ukončit svou praxi.



„Stačí, aby jeden zubař dlouhodobě onemocněl, druhá paní zubařka šla na mateřskou a problém je na světě. Navíc téměř všichni doktoři v našem okolí se blíží důchodovému věku – to znamená, že během krátké doby může být z malého problému problém velký,“ doplňuje její slova starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.



I přes neustále stoupající věk obvodních lékařů se však mladí praktici na venkov nehrnou.



Podle některých může být jejich postoj dán i tím, že odkup kartotéky pro mnohé absolventy lékařských fakult znamená značný dluh už na startovní čáře.



Zanedbatelné není ani to, že praktičtí lékaři to nemají jednoduché. Musejí mít znalosti různých oborů a ministerstvo jim provozní podmínky zrovna neusnadňuje, třebaže se tím každý nastupující ministr pokaždé zaklíná. Najít si svého „obvoďáka“ tak bude pro pacienty na vesnicích zřejmě rok od roku složitější.



„Dno celé problematiky nás teprve čeká. Podle demografické křivky se totiž během příštích dvou let situace ještě zhorší. Nesmíme navíc zapomínat na to, že i kdyby se v budoucnu zvýšil počet absolventů lékařské fakulty, čerství lékaři nemohou hned vyjít ze školy a během pár dní skočit do venkovské ordinace,“ dodává předseda karvinského okresního sdružení České lékařské komory Mojmír Keprda.

Hledá se zubař. Značka: Spěchá

„Máme plno. Nebereme,“ zní ze dveří stomatologických ordinací, když lidé na Karvinsku hledají nového zubaře. Šanci mají rodinní příslušníci, ostatní však hledají marně. Podle slov samotných lékařů je v regionu stomatologů málo a čekací doba při objednávání se prodlužuje.



„Situaci nedostatku zubařů v našem regionu řešíme dnes a denně – lékařů je málo a stárnou. Jen v loňském roce tady zavřeli ordinaci tři zubaři. Já sama přesluhuji už skoro osm let a zatím marně čekám, že mě někdo nahradí,“ uvedla před časem stomatoložka Emanuela Jeziorská z Českého Těšína.



Dodala, že situace je stresující nejen pro pacienty, ale i pro samotné zubaře.



„Každý lékař má určitý počet pacientů, a pokud nabírá nad limit, je to vždy na úkor péče. Čekací doby se pak mohou protáhnout na týdny i měsíce,“ doplnila.



OBRAŤTE SE NA POJIŠŤOVNY



Jak si ale mají poradit lidé, kteří zubaře ve svém okolí nemohou najít? Podle předsedy ostravské stomatologické komory Radomíra Otýpky by měla pomoci návštěva pojišťovny, u níž je pacient registrován. Ta mu musí doporučit smluvního lékaře, který je povinen péči poskytnout.



„Pojišťovny by měly garantovat to, že když pacient žádá péči, má ji dostat. Jinak nemá cenu jim platit,“ vysvětlil předseda. „Sama stomatologická komora tohle není schopná vyřešit,“ dodal s tím, že v extrémních případech lidé hledají lékaře i skrze diskuse na sociálních sítích.



Stejně jako v případě praktických lékařů přitom problémem není jen nedostatek zubařů, ale i jejich vysoký věk. „Starší členové stomatologické komory, silné ročníky, odcházejí do důchodu. A náhrada se za ně hledá velmi těžko,“ objasňuje Otýpka. Zároveň dodává, že kraj do budoucna bude muset situaci řešit. Atraktivními podmínkami pro začínající zubaře by mohly pomoci samotné obecní úřady.

Nájem za hubičku či vybavení zdarma

S nedostatkem praktických lékařů se řada obcí na Karvinsku rozhodla bojovat po svém. Nejenže doktorům nabízejí pronájem či vybavení ordinace zdarma či za symbolickou korunu, v jiných případech se s doktory a ostatními vesnicemi dohodli na spolupráci. „V obci nám momentálně chybí dětský lékař. Tuto službu však máme smluvně zajištěnou se sousední Dolní Lutyní, kde ordinuje dětská lékařka,“ říká například starosta Dětmarovic Ladislav Rosman.



Podobně problematickou situaci vyřešili před časem také v Doubravě, kde postrádali praktického lékaře pro dospělé.



„Nakonec jsme se domluvili s panem doktorem Kurečkem. Ten má přitom svou ordinaci v Havířově, ale do Doubravy dojíždí i se sestřičkou dvakrát do týdne,“ vysvětluje starosta obce Pavel Krsek.



Podle vlastních slov se navíc zástupci obcí na Karvinsku snaží stávajícím i budoucím lékařům vycházet vstříc a kromě nulových či minimálních nájemních poplatků za ordinace jim poskytují i řadu dalších služeb.



„Naše obec například nabízí v rámci finančních a prostorových možností lékařům i další služby, jako je vybavení ordinace klimatizací zdarma, pořízení skříní na kartotéky či vybavení čekárny,“ dodává za Obecní úřad v Horních Bludovicích Lucie Mokrošová. (kru)