Obří skluzavka na sjezdovce namíchla ochránce přírody, vše se rychle vysvětlilo

Drobný konflikt mezi ochránci přírody a provozovateli atrakce provázel instalaci skluzavky na sjezdovce v centru Havířova.

Pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny přijel v sobotu ráno pod sjezdovku kosit s motorovou sekačkou trávu. Na už posekané části sjezdovky našel 150 metrů dlouhou skluzavku.

"Co to tady je? Kdo to tady dal? Tady je motýlí louka. Tady se nic takového bez povolení dělat nesmí," volal směrem na vrchol kopce, kde byli organizátoři.

Jeden z provozovatelů atrakce seběhl dolů a ochránci přírody vysvětlil, že potřebné povolení mají. Konec sjezdovky posunul, aby sekačka mohla pokosit trávu.

"Ano, akce má povolení. Je to všechno v pořádku," potvrdil Deníku Jan Smola z havířovského magistrátu, který na ochranu přírody ve městě dohlíží.