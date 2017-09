Odrazek na oblečení stále přibývá

Karvinsko – Za plískanice a za šera řidiči chodce na cestě snadno přehlédnou. Předejít srážkám vozidel s chodci se snaží zákon, který od loňska chodcům nařizuje nosit za šera a zejména mimo obec reflexní prvky. A jak potvrzují policisté, že lidem záleží na jejich bezpečnosti.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Z praxe a setkání s lidmi můžeme říct, že lidé nocí na oblečení, jízdních kolech, taškách reflexní prvky častěji než dříve. Zlepšení pozorujeme zejména u seniorů a dětí. Nicméně to není o moc,“ uvedla mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková. Připomíná však, že jedna reflexní páska nestačí.



„U dětí lze zvýšit viditelnost správnou aktovkou s reflexními prvky, senioři si zase mohou na berle či chodítka nalepit pásky,“ doplnila mluvčí policie.



Povinnost mít tyto bezpečnostní prvky se nicméně vztahuje pouze na některé oblasti ve městě. „Jde zejména o méně obydlené či neobydlené úseky,“ dodala Viačková.



Připomněla také, že od letošního ledna do konce července evidovali policisté pouze jedno úmrtí chodce na silnici.



Reflexní pásky je možné sehnat na akcích policie zaměřených na prevenci nebo v běžných obchodech. Cena jedné pásky se pohybuje do 50 korun.

KATEŘINA PARAIOVÁ