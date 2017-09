Opravy ve školách: nové šatny i barevná jídelna

Karviná – Jako každé léto se v některých základních školách přestavovalo, opravovalo, modernizovalo.

Děti ZŠ Školská se například mohou těšit na zbrusu nové šatny. Nejsou to už ty staré drátěné klece, kde se převlékala celá třída. Nyní bude mít každý žák svou vlastní uzamykatelnou skříňku.



Na ZŠ Borovského zase měnili některá okna a dokončili zateplení. „To hlavní jsme stihli už v minulých letech, v budoucnu nás čeká ještě zateplení a nová střecha jídelny,“ uvedl ředitel školy Libor Stáňa.



S opravami se v těchto dnech finišuje také na Základní škole Družby. Zmodernizovali tam školní jídelnu, opravili sociální zařízení a vyměnili část oken. V nadcházejícím školním roce budou na ZŠ Družby otvírat tři první třídy. V mateřské škole, která k ZŠ administrativně patří, zřídili novou prádelnu a zmodernizovali učebny.



„Školku máme zcela naplněnou, tedy máme 60 dětí. A to díky tomu, že poslední předškolní rok je podle nového zákona povinný,“ připomněl ředitel školy Andrzej Szyja.



Město do oprav karvinských škol letos investovalo 22 milionů korun.