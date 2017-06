Ornitologové: Výskyt ptactva berme jako signál

Petrovice – Jejich zálibou je příroda, jejich „posláním" kroužkování a evidence ptactva v regionu.

O ptácích vědí neuvěřitelně mnoho a i během hovoru někde v polích jen tam mimoděk zbystří uši a pronesou: „Toto byla pěnice, takto zpívá slavík.“



Kurt Rusek a Josef Chwistek „na lovu“. Ptáky ale nezabíjejí, jen evidují. „Když odchytíme ptáka, který nemá kroužek, dáme mu ho a tím mu vlastně vystavíme rodný list,“ vysvětluje Kurt Rusek, důchodce z Petrovic, který se ornitologií zabývá od dětství.



Minulý týden už od pěti ráno hlídkovali poblíž železniční trati vedoucí z Petrovic do polských Zebrzydowic. Proč právě v tomto místě? „Je tady biokoridor, ideální místo pro hnízdění ptáků. Dvacet metrů po každé straně podél trati se chemicky neošetřuje, a proto tu ptáci žijí, mají tu potravu,“ vysvětluje mi Josef Chwistek. Dodává, že tam žijí minimálně čtyři páry slavíků, což je vzácnost.



Když je řeč o chemii v zemědělství, oba najednou zvážní. Upozorňují, že právě chemický způsob hospodaření na polích je cestou do pekla. „Ze vzorků půdy, které se odebírají na půdě chemicky ošetřované a té čisté, to pochopíte hned. Půda musí obsahovat určité množství bakterií, musí tam žít hmyz, kterým se ptáci živí. A jelikož chemie hmyz i bakterie zahubí, nemají ptáci potravu, a buď se stěhují za potravou, anebo umírají. Je to naprosto jednoduché a logické,“ vysvětluje Kurt Rusek. Fundované a bohužel alarmující informace o stavu půdy a s tím souvisejícími důsledky má z první ruky: jeho bratr Josef je uznávaný český ekolog zabývající se půdní biologií.



Ale zpět k ptákům. Jak místní ornitologové přispívají k mapování pohybů ptáků po světě, dokládají například příhodou, jak před pár lety na rybníku Dubový v Závadě, kde mají



jedno ze svých stanovišť, chytili a kroužkovali Vodouše šedého. To je vodní pták, který se živí hmyzem a vodními červíky. „Od nás dostal kroužek a za šest dní jsme náhodou v národním on-line registru ptactva našli zprávu jej odchytili kolegové u Kilimandžára na nějakém potoce,“ vypráví Kurt Rusek.



Za místní vzácnost považují výskyt dudka chocholatého. „Já ho viděl naživo jen jednou, když před nějakou dobou volal agronom ze statku v Neradě. Pták byl zraněný, narazil v Dětmarovicích do auta. Už s kroužkem na noze putoval do záchranné stanice pro ptáky v Bartošovicích na Novojičínsku, kde ho vykurýrovali a za pár dní vypustili do přírody,“ líčí Josef Chwistek. I tento pták je podle ornitologů ohroženým druhem. Ubývá mu potravy.