Otužilci nevynechali koupání v Karvinském moři ani letos

Dvě desítky otužilců si zpestřily Štědrý den a odvážně se dopoledne vrhlo do vln Karvinského moře. Podpořit je ve větrném počasí a při venkovní teplotě okolo nuly přišla dobrá stovky lidí, kamarádů a známých.

Oproti loňsku, kdy bylo na Štědrý den okolo 12 stupňů Celsia, chtělo letošní rozhodnutí sundat na břehu teplé oblečení a v plavkách se vrhnout do chladné vody, velkou odvahu. Tu našli například Víťa Konečný s přítelkyní Zdeňkou.

„Nejsme žádný velcí otužilci, ale jsme pro každou srandu a máme rádi vodu. Nejsme žádní otužilci, nijak sena to nepřipravujeme," řekla Zdeňka a dodala, že doma paradoxně sbírá odvahu osprchovat se studenou vodu. Letos se vánočního koupání nazvaného Když Vánoce, tak u moře! zúčastnili počtvrté.

Ještě před tím, než se odvážlivci vrhli do chladných vln, zapózovali na společné fotografii. Že letos byla voda opravdu studená, svědčil i křik některých plavců. To když si namočili nohy a bez váhání postupovali dál do vody. „Teď už je dobře," řekl s úsměvem Víťa Konečný zabalený do froté županu.