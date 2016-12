Pětadvacetiny havířovských mažoretek KALA

Pětadvacáté jubileum letos slaví mažoretky KALA. K významné události připravily v Galerii kina Centrum výstavu použitých dresů a získaných trofejí za uplynulé období.

Mažoretky KALA 2011.Foto: DENÍK / Josef Pintér

„Těch různých vystoupení máme stále hodně. Uvažovali jsme, jak připomenout výročí pětadvaceti let jinak než například klasickou akademií. Padla myšlenka představit krásu a pestrost našich dresů a vystavit získané trofeje," přiblížila zaměření výstavy Kamila Charvátová, vedoucí skupiny mažoretek.

Skupina KALA vznikla 1. dubna 1991 při Městském kulturním středisku v Havířově. U zrodu stála současná vedoucí Kamila Charvátová. Dnes skupina čítá 45 členek. Jsou rozděleny do pěti skupin, přípravka od pěti let, kadetky 7 až 11 let, juniorky 12 až 14 let, seniorky 15 až 25 let a grand seniorky nad 25 let.

Havířovské mažoretky mají na svém kontě mnohočetná ocenění a tituly počínaje mistry České republiky až po mistry Evropy z posledních let. V letošním roce dívky dosáhly v mažoretkovém sportu na titul nejvyšší, jsou mistryněmi světa ve skupinách a sólo formacích s náčiním baton a mix.

Mažoretky KALA se už více než 15 let řadí mezi špičku svého oboru v rámci České republiky.