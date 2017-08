Plavkyně poděkovala policistům, kteří ji vytáhli včas z vody

Těrlicko – Plavkyně z havířovského oddílu navštívila policisty, kteří ji v průběhu dálkových závodů vytáhli z vody, když upadala do bezvědomí vlivem alergické reakce po bodnutí vosou.

Záchranná akce se odehrála na Těrlické přehradě v sobotu 29. července. Policisté byli jednou z hlídek, které bděly nad bezpečností plavců. Jedna plavkyně se při občerstvení po jednom z okruhů napila, přičemž ji v ústech bodla vosa. Plavala dále, aniž by si toho všimla. Uprostřed přehrady se však začala projevovat alergická reakce. Jak se ukázalo, šlo o vteřiny. Plavkyně mohla zmizet kdykoli pod hladinou.

„S osobním poděkováním za záchranu se setkáváme zcela výjimečně, a ve stejném duchu se nesla i atmosféra samotného setkání sportovkyně a policistů. Vzpomínky zúčastněných kritické situace na sebe navázaly. Eliška si z ohrožujícího okamžiku vzpomíná na zdravotní obtíže, které avizovala vztyčenou rukou a pak na policistu, který ji vytáhl nad hladinu. Nprap. Ondřej Štastný potvrdil, že zásadní pro záchranu byla samotná avizace problému právě vztyčenou rukou – před hlídkujícími policisty totiž permanentně plavalo množství závodníků a tak pro rychlé řešení problému byla nutná spolupráce ohrožené i zachraňujícího. Sotva s dívkou policista doplaval ke služební lodi, byla vytažena na palubu a ošetřována zdravotníkem hlídky nstržm. Miroslavem Porubou, zatímco pprap. David Weiss směřoval služební plavidlo co nejrychleji k břehu. Tam byla dívka předána do péče přítomných zdravotníků a následně přepravena vrtulníkem LZS do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Gabriela Holčáková s tím, že při rozhovoru s policisty Eliška prozradila, že uvažuje o možném povolání policistky.

„Jsme velmi rádi, že zdravotní stav Elišky se brzy zlepšil a událost tak má šťastný konec. Eliščino osobní poděkování nás nadmíru potěšilo a bylo pro policisty silným zážitkem,“ dodala mluvčí Holčáková.