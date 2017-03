Pojede se Kahanec na okruhu nebo jako protest v ulicích města?

Pořadatelé mezinárodních závodů silničních motocyklů Havířovský zlatý kahanec si zatím nejsou jisti, zda se letošní ročník pojede. Důvodem jsou peníze.

Letošní ročník je 10. od obnovení atraktivních závodů na Těrlickém okruhu, který vede územím Těrlicka a Havířova. Město Havířov však letos razantně snížilo dotaci, kterou třídenní akci podporuje.

Zatímco v předchozích letech ze svého rozpočtu uvolnilo zhruba 700 tisíc korun, letos zastupitelstvo schválilo jen 200 tisíc. Právě letos navíc pořadatelé požádali o zvýšenou dotaci ve výši 1,3 milionu, když chtěli mít jubilejní 10. ročník atraktivnější. Od města však nedostali ani 1,3 milionu, ani 700 tisíc. V celkovém rozpočtu závodů, který činí 3,4 milionu, je 200 tisíc doslova zanedbatelná částka.

Samo město se přitom Kahancem chvástá na různých prezentačních akcích, protože je to jedno z mála turistických lákadel. Kvůli závodům se do Havířova sjíždějí příznivci motocyklů nejen z tuzemska, ale také z Polska a Slovenska a někteří i z větších dálek.

Podezření na politickou mstu

Při schvalování dotací se při jednání zastupitelstva právě ke Kahanci vedla diskuse. Vedení města čelí podezření, že snížení dotace je mstou za to, že šéf soutěže a současně havířovský zastupitel Petr Hrabčák před časem společně s dalšími dvěma zastupiteli opustil ANO a přešel jako nestraník do klubu KSČM. Byť členové nové koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL mstu zásadně odmítají, opozičním zastupitelům je to jasné.

"Jsou jen dva žadatelé, u kterých byl návrh výrazně krácen. Patří mezi ně spolek Prosport, který organizuje motocyklové závody Havířovský zlatý kahanec, které patří mezi prestižní akce. Je otázkou proč k tomu došlo. Je to dáno tím, že šéfem závodů je pan Hrabčák, který loni přešel z ANO ke KSČM? Já si myslím, že je to tak, že to je odveta. Proto jsem podal návrh na navýšení dotace o 500 tisíc, tedy na stejnou výši, jakou město tuto akci podpořilo loni. Myslím si, že tuto podporu si závody zaslouží," řekl bývalý ekonomický náměstek Eduard Heczko (KSČM).

Na Heczka reagoval Pavel Rapant u koaliční ČSSD. „Rada města navrhla zastupitelstvu ke schválení návrh sportovní komise. V té je i pan Hrabčák, který nenavrhoval žádnou změnu," řekl.

Mnohem razantněji vystoupila Hrabčákova stranická kolegyně Darja Tomaniecová: "Snížení dotace na pouhých 200 tisíc u akce evropského formátu, která v názvu nese jméno města, považuji za mstu. Po omezení Havířova v květech teď chcete zrušit i Kahanec? Co ještě chcete zrušit," ptala se Tomaniecová.

Samotný Hrabčák odmítl spekulovat, zda se mu bývalí kolegové z ANO mstí.

„Realita je taková, jaká je. Dostali jsme dotaci sníženou o 500 tisíc korun s tím, že to zastupitelstvo schválilo podle návrhu sportovní komise. My se s tímto problémem budeme muset vyrovnat. Sháníme sponzory, kde se dá. V této chvíli ale v Moravskoslezském kraji není ve sponzoringu příliš dobrá situace, takže mám velké obavy o to, aby se Kahanec mohl jet. Snažíme se ze všech sil, abychom scházející finanční prostředky nahradili. Uděláme nějaká ekonomická opatření. Termín závodů je 1. a 2. července. O tom, zda se Kahanec pojede, musíme rozhodnout nejpozději do poloviny června," řekl šéf soutěže Petr Hrabčák.

Ochromí motorkáři dopravu?

Podle informací, které Deník získal od členů motocyklových klubů, chtějí na situaci upozornit protestní akcí. Ta by spočívala v hromadné jízdě motocyklů městem. Jednu plánují přímo na termín tradiční autogramiády, která se koná na náměstí Republiky vždy v pátek před víkendovými závody, letos tedy pátek 30. června. Nevylučují však, že by uspořádali i několik hromadných jízd ještě před tímto termínem, a to i v případě, pokud by se organizátorům podařilo získat dostatek peněz a závody se konaly.

„Není problém svolat do města několik stovek kamarádů a projíždět pomalu ulicemi centra s vlajkami a transparenty, aby lidé věděli, kdo může za likvidaci oblíbených závodů. Když se dokážeme svolat v hojném počtu na vánoční vyjížďku, tak na protestní akci nás bude mnohem více. Za motorkami totálně zahlcené ulice pak mohou občané města nadávat představitelům radnice," řekli havířovští motorkáři.