Poláci se stěhují na českou stranu Těšína

Lezsek Respondek, je Polák, který se před časem rozhodl, že se se svou mladou rodinu přestěhuje do Českého Těšína a bude tady žít. A nejsou rozhodně sami. Do české části Těšína přesídluje stále více polských občanů.

Hraniční přechod mezi Českým Těšínem a polským Těšínem.Foto: Deník/Richard Kutěj

Proč? Těch důvodů je víc: jednak se Polákům líbí samotné město s fungující infrastrukturou a příjemným prostředím pro rodinný život, a lákají je i ekonomické podmínky na české straně. Pro mnoho Poláků, zejména živnostníků, je důvodem pro odchod z rodné země do Česka menší byrokracie, transparentnější daňový systém a jasnější pravidla pro podnikání, bezplatné zdravotnictví, levnější a kvalitnější bydlení. Pro mnohé také nestabilní politická situace.

Příliv Poláků, kteří se usazují na české straně města a chtějí zde podnikat, potvrzují lidé z českotěšínského živnostenského úřadu.

„Od loňského roku náš živnostenský úřad registruje zvýšený zájem o pořízení živnostenského listu nebo založení firmy ze strany občanů Polské republiky,“ říká mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Úředníci nepátrají po tom, proč si cizinci otevírajífirmu na české straně, ale ovčas se prý svěří, že je to pro ně výhodnější a jednodušší podnikat přes hranici, i když například prozatím stále mají bydlení v Polsku.

Ale to není vše. Od lidí z realitních kanceláří Deník zjistil, že si cizinci v Českém Těšíně také hojně pořizují nemovitosti. A zájem pochopitelně zvyšuje ceny bytů.

„Evidujeme velký zájem o byty ze strany polské klientely. Nabízeli jsme byty například mladým lidem, kteří přicházejí z polského příhraničí a pracují v Třineckých železárnách nebo v nošovické továrně Hyundai,“ říká Martina Rzeszutová, vedoucí pobočky Slezské realitní agentury.

Velký zájem mají o byty, ale též nebytové prostory, v české části Těšína také živnostníci, kteří tu zakládají své firmy. Spektrum profesí je široké, velmi často jsou to drobní řemeslníci, tlumočníci nebo obchodníci. „Když se s nimi bavíme, říkají, v Polsku jsou nemovitosti mnohonásobně dražší, ve špatném stavu a celkově jsou tam vyšší životní náklady,“ říká Martina Rzeszutová.

POLSKÉ DĚTI SE UČÍ V ČESKU

Poláci objevili výhody života v Česku už dříve. Už několik let například chodí děti z polské části města do školy v Českém Těšíně (pochopitelně do školy, která vyučuje v polštině), za českotěšínský hokejový klub hraje mnoho polských dětí a mezi nejlepšími oceněnými českotěšínskými žáky byl několik let zpět kluk z Polska, který je nyní velkou volejbalovou nadějí.

„Pro mne je Těšín především městem ve Slezsku, v pohraničí. A není pro mne důležité, zda je to Těšín polský, nebo český. Tak to vidím a cítím se tady, jako doma. Jsem rodilým Slezanem, a proto je pro mne tento kraje především Slezskem a ne Polskem nebo Českem. Takhle to beru a rozhodně se tady cítím jako u sebe doma,“ řekl Lezsek Respondek v pořadu televizního projektu Hranice bez hranic-bez granic, který natáčelo televizní studio Ostravě společně s kolegy z Wroclawi.