Policisté zachraňovali život muže se srdečním kolapsem

Karviná – Rychlost a odvaha, i um zachovat v kritické chvíli chladnou hlavu. Dvojice karvinských policistů Martin Magyar a Patrik Zmija ve středu zachraňovali život muže, kterého postihl srdeční kolaps.

Policisté asistovali při prohlídkách bytů v několika zbývajících domech v Karviné-Dolech. Z jednoho z domů pak vyšel jedenašedesátiletý muž, který venku u stromu přivázal svého psa plemene stafordšírský teriér. Když se vracel zpět k brance domu, pán náhle zkolaboval . „A začal boj o život. Ze všeho nejdřív museli policisté pána odtáhnout za branku, protože uvázaný pes ohrožoval všechny přítomné," uvedl vedoucí Obvodního oddělení Karviná 1, kde oba policisté slouží, Jaroslav Sarčák.

Policisté pak muže dali do stabilizované polohy a přivolali rychlou lékařskou pomoc. Situace se však náhle změnila. „Před příjezdem lékařů, u muže došlo k selhání srdeční činnosti. Policisté ihned začali s první pomocí a záchranou zraněného," říká dále voudicí policistů.

V resuscitaci policisté pokračovali až do příjezdu záchranářů, kteří od policistů pacienta převzali. Policisté však ani po převzetí, nečinně nepřihlíželi, ale vzájemně se, se záchranáři střídali na srdeční masáži. U poškozeného se podařilo obnovit srdeční činnost. Po jeho stabilizaci byl muž převezen do nemocnice Karviná Ráj, s následným transportem do kardiocentra Nemocnice Třinec Podlesí. Pes byl odvezen do městského útulku.

„Policisté při záchraně využili vybavení prvosledové hlídky, jenž mimo jiné obsahuje i tzv. záchranný defibrilátor, který se osvědčil. Palec nahoru chlapi, což samozřejmě patří i samozřejmě záchranářům/ Jak naši kluci říkají, „kdo nezkusil, neví jaký to je pocit, když pod rukama protéká život." dodal vedoucí oddělení.