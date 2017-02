Pololetní prázdniny: Na „animák" do kina nebo zdarma do bazénu

Kulturní i sportovní vyžití si na dnešní jednodenní pololetní prázdniny připravila pro děti některá města.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv

Malí školáci mohou vyrazit například na orlovské kluziště, kde v pátek dopoledne proběhne veřejné bruslení, popřípadě na tamní krytý bazén, který bude pro veřejnost otevřený výjimečně celý den. V půl šesté začíná v orlovském kině O populární pohádka Anděl Páně2.

Na filmové pecky láká i karvinské kino Centrum, které v pátek 14.45 hodin přinese animák Angry Birds ve filmu a havířovské kino Centrum, kde v 16 hodin startuje Tajný život mazlíčků a o hodinu a půl později rodinný film Psí poslání.

V Bohumíně mohou školáci navštívit rovnou filmový festival pohádek, který v tamním kině začal už ve čtvrtek odpoledne a potrvá až do neděle. Dnes v 16 hodin je na programu animovaný příběh o bíglovi Ozzym. A kdo fandí spíše loutkám, může od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin vyrazit do bohumínské knihovny, kde si v rámci výtvarné dílny vyrobí zdarma loutku vlastní.

Na malé školáky dnes myslí také na zimním stadionu, kde se od půl druhé koná veřejné bruslení, a místní aquacentrum, kde si děti se samými jedničkami mohou zaplavat zcela zdarma. Nezapomeňte vysvědčení s sebou.

Pavla Krůčková