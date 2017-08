Polští filmaři zamířili do našeho kraje. Točí chmurný příběh tří farářů

/FOTOGALERIE/ Nový polský film s názvem Tři se v minulých dnech natáčel na několika místech Moravskoslezského kraje. V sobotu pracovali filmaři v kostele v Košeticích u Velkých Heraltic. To, že se snímek natáčel v kostele, není náhoda, vypráví totiž příběh tří farářů.

Ostrava Polský režisér Wojciech Smarzowski, jedna z největší současných filmařských osobností našich severních sousedů, natáčel v minulých dnech v koprodukci s českou společností Bio Illusion další celovečerní film na několika místech Moravskoslezského kraje. Jeho snímek s názvem Tři vypráví příběh tří farářů, ze kterého katolická církev v Polsku radost mít určitě nebude.

Jak Deník zjistil, jeden z nich, Lisowski, má na starosti výstavbu nového chrámu, ale brzy se ukáže, jak ve vlastní prospěch „hospodaří“ s dotacemi. Druhý z kněží Trybus se zase krátce poté, co církev potvrdí své stanovisko proti potratům, dozvídá, že jeho mladá hospodyně Hanka s ním čeká dítě, a třetí Kukula, čelí nařčení ze zneužívání malých chlapců… Scénář k filmu napsal spisovatel a scenárista Jacek Rzehak.

S VLADIMÍREM JAVORSKÝM

Do hlavních rolí obsadil režisér přední polské herce Arkadiusze Jakubika, Janusze Gajose, Roberta Wieckiewicze a Jacka Braciaka. Z českých protagonistů ve snímku uvidíme ostravského rodáka Vladimíra Javorského.

Wojciech Smarzowski je charakterizován jako tvůrce s osobitou, místy až velmi drsnou poetikou, jeho díla se dotýkají vážných otázek nejenom historie, ale i současnosti a vyvolávají protichůdné reakce. Platí to o jeho filmech Volyň, Svatba, Zlý dům, Padlý anděl, Růžena a dalších.

„Nezlobte se, nic konkrétního vám k filmu nemohu momentálně říci, neboť při natáčení jsem tak hluboce ponořen do příběhu, který právě vytvářím. Musím se opravdu soustředit na každou scénu, takže klidně vám rozhovor poskytnu, až bude snímek natočen,“ sdělil nám režisér Vojciech Smarzowski při sobotním natáčení v Košeticích u Velkých Heraltic na Opavsku.

Polský štáb natáčel ještě v Ostravě, Orlové, Opavě, ale i na dalších místech. Nyní se přesouvá do Polska. Podle tvůrců by se měl film Tři objevit v polských kinech příští rok na podzim a není vyloučeno, že by ho mohli uvidět i naši diváci na nějakém festivalu či filmové přehlídce v České republice.