Práce kaplanky je o Vánocích náročnější. Lidi trápí samota

Český Těšín, Třinec - Vánoce by měly být svátky klidu a rodinné pohody. Ne každý ale může o vánočních svátcích být doma se svými blízkými.

Nemocniční kaplanka Yvona Guznarová ví, že každému člověku pomůže, když může své těžkosti a obavy s někým sdílet. Foto: Archiv Nemocnice Český Těšín a Nemocnice Podlesí

V takových případech pak více než kdy jindy přichází smutek a tíživé myšlenky. Své o tom ví také Yvona Guznarová, nemocniční kaplanka nemocnice v Českém Těšíně a Nemocnice Podlesí. Za nemocničními pacienty dochází už dlouhých deset let a právě v předvánočním a vánočním období vždy více než jindy vnímá potřebu druhých nebýt sám.

„Každý z nás má Vánoce s něčím spojené, ať už v dobrém, nebo zlém. V nemocnici ale každopádně zůstává pacient s těmito svými vzpomínkami sám. Proto je to pro některé tolik těžké, protože nejsou se svými blízkými. O to větší ale bývá radost, když blízcí přeci jen přijdou, třeba i se smaženým kaprem a salátem," říká nemocniční kaplanka nemocnic Český Těšín a Podlesí Yvona Guznarová s tím, že pro většinu pacientů je největším darem bez ohledu na roční období právě přítomnost blízké osoby, která má pochopení a zájem. „Před pár dny si mi pacient se slzami v očích posteskl, že už si nikdy nezajde vybrat stromeček sám. Dělal to každý rok už přes 50 let. Ve většině případů už nikdy nic nebude jako dřív, ale každému člověku pomůže, když může své těžkosti a obavy s někým sdílet," vystihuje Yvona Guznarová hlavní náplň své práce na pozici nemocniční kaplanky. Ta obnáší bez ohledu na roční období především osobní návštěvy a soukromé rozhovory s pacienty, během kterých naslouchá jejich trápením a snaží se je přivést na jiné, pozitivní myšlenky.

Rozhovory se přitom zdaleka nemusí týkat náboženství nebo nemoci. „Teď v adventním čase navštěvuji pacienty stejně často jako jindy, ale nosím jim například ozdobené větvičky do vázy," popisuje Yvona Guznarová.

„Povídáme si o Vánocích a všem se snažím popřát. Nejen pacientům, ale i zdravotním sestrám a ošetřovatelům, kteří se o své pacienty příkladně starají," uzavírá Yvona Guznarová s tím, že i zdravotnický personál nebo příbuzní pacientů se na ni jakožto nemocniční kaplanku mohou s důvěrou obracet, a to dokonce i během vánočních svátků či přímo Štědrého dne, kdy je k dispozici na telefonu nebo po domluvě i pro osobní schůzku.