Primátor: Barbora, nebo nic!

Buď a nebo. Všechno, nebo nic. Jestliže se nepodaří vybudovat průmyslovou zónu Nad Barborou na okraji Karviné, jiná podobná alternativa pro město není. Po včerejším výjezdním zasedání krajských radních v Karviné to novinářům řekl karvinský primátor Tomáš Hanzel (ČSSD).

Bývalý Důl Barbora v Karviné. Foto: Tomáš Januszek

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) nicméně prohlásil, že pro kraj je vybudování průmyslové zóny Nad Barborou prioritní záležitostí. Mimo jiné proto, že je v dané chvíli nejpřipravenější.

„Moc by kraji pomohlo, kdyby se majitel dosud nevykoupených pozemků, kterým je z velké části společnost Asental, takzvaně postavil čelem a nabídl kraji symbolickou výkupní cenu, to je za korunu. Vím, že to je tvrdý požadavek, ale domnívám se, že by to bylo seriózní vůči zdejším lidem a kraj by tak mohl zónu co nejrychleji připravit," řekl Vondrák.

Zástupci společnosti Asental Land byli výrokem hejtmana překvapeni.

„Žádný návrh na prodej našich pozemků za symbolickou korunu jsme od pana hejtmana ani od zástupců kraje neobdrželi. Takovýto požadavek nezazněl ani na posledním jednání společného koordinačního výboru k průmyslové zóně Nad Barborou, který se shodou okolností konal toto pondělí," řekl Tomáš Neščák, tiskový mluvčí Asental Group.

Celková rozloha území připravované průmyslové zóny Nad Barborou je necelých 100 hektarů a společnost Asental Land v lokalitě vlastní 85 hektarů pozemků.

PŘÍPRAVY POKRAČUJÍ

Hejtman Ivo Vondrák i primátor Tomáš Hanzel včera víceméně zopakovali známá fakta týkající se příprav budování zóny Nad Barborou. Několik sporných věcí už správní soudy vyřešily, poslední řeší kvůli stížnosti na podjatost Olomoucky kraj.

To hlavní, co brzdí přípravy, jsou ovšem nevykoupené pozemky. „Majitelů pozemků v tomto prostoru je více, nejen společnost Asental, ale třeba také Diamo a další. Postupně s nimi budeme jednat o výkupech," řekl Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a turistický ruch.

JE PODLOŽÍ STABILNÍ?

Druhou problémovou záležitostí okolo „Barbory" je údajná nestabilita pozemků v důsledku poddolování. Kraj si však už loni nechal vypracovat znalecký posudek, který říká, že prostor je stabilní a vhodný pro průmyslovou výrobu. Nový hejtman Ivo Vondrák jej však bere s rezervou.

„Byl bych opatrný s tvrzení, že to platí pro všechny oblasti zóny," řekl. „Dnes například nikdo nedokáže s určitostí říci, co se stane po útlumu těžby, kdy se nebude čerpat spodní voda, co to udělá na povrchu a podobně. Proto bych byl s tvrzením o stabilitě této lokality v budoucnu opatrný," dodal Ivo Vondrák.

Každopádně chce otázku zabezpečení zóny před podobnými vlivy v budoucnu řešit už dnes.

A co když se kraj na prodeji pozemků nedohodne a zónu se vybudovat nepodaří?

Existuje náhradní řešení? „Ano, existuje více zón, které by se daly využít. Ale aktuálně se ale počítá s Barborou, protože je nejvíce připravená. Podporu máme i ze strany státu, který už na její přípravu už vyčlenil peníze," řekl hejtman Ivo Vondrák s dodatkem, že výkupy pozemků ale bude muset kraj zaplatit ze svého.

Karvinský primátor Tomáš Hanzel je optimista. „Věřím, že zóna bude. Pokud jde o posudky, o nichž se mluví s opatrností, nemám důvod těmto závěrům nevěřit," řekl Hanzel.