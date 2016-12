Problémové sídliště se možná brzy dočká velkých změn

Orlová - Okolo tři sta milionů korun má stát plánovaná regenerace přelidněného orlovského sídliště V. etapa. Celý projekt město rozdělilo do 10 etap na dobu deseti let. Příští rok by měly práce začít.

Letecký pohled na sídliště V. etapa v Orlové. Foto: Město Orlová

Vše ale bude záležet také na tom, zda orlovská radnice uspěje s žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení Regenerace sídlišť. První etapa regenerace je rozdělena do dvou částí. Začít by se mělo v příštím roce a revitalizace by měla stát přibližně 10 milionů korun. „Regenerována by měla být část panelového sídliště na hranici s Dětma-rovicemi. Lidé by se tam měli dočkat nových parkovacích míst, chodníků, zeleně, osvětlení, laviček, kontejnerových stání, ale i hracích prvků pro nejmladší generaci a podobně," popsala mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková. „Všichni víme, že tamní obyvatele trápí nedostatek parkovacích míst, chybí tam lavičky, kontejnerová stání nepůsobí zrovna esteticky a děti mají k dispozici pouze hřiště u školy a prostor hřiště na střeše parkovacího objektu, což je samozřejmě nedostatečné. Věřím, že už po realizaci první etapy se situace v této části zlepší," podotkl orlovský starosta Tomáš Kuča. AKTUALIZACE PROJEKTU Projekt na regeneraci sídliště je zpracován od roku 2007. V roce 2008 ho zastupitelé schválili. V roce 2009 došlo k propadu daňových příjmů a město se pustilo do jiných akcí, kde náklady kryly prostředky z projektů Evropské unie a spoluúčast města byla nižší. Letos město projektovou dokumentaci aktualizovalo a chce podat zmíněnou žádost o dotaci.

Autor: Richard Kutěj