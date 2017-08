Problémový Merkur je opět na prodej

Budoucnost komplexu Merkur v Havířově-Podlesí zřejmě nebude tak slibná, jak se zdála na vizualizacích předložených majitelem.

Vizualizace možné podoby jednoho z objektů areálu Merkur. Foto: Archiv investora

Obyvatelé okolních domů si před časem zhluboka oddechli, když Merkur přestal sloužit jako sociální ubytovna. Ceny bytů v té době razantně klesly, lidé poukazovali na kriminalitu, pohyb problémových osob v dosud klidné čtvrti a měli strach kolem komplexu procházet. „Raději, ať je to prázdná ruina, než jak to byla ubytovna,“ prohlásil jeden čtenář v diskusi na internetu.

Merkur, který původně sloužil jako společenské a stravovací centrum, hotel, hornická ubytovna a kanceláře, je nyní prázdný. K adrenalinovým hrám ho využívají děti, které opuštěné budovy mají za stezku odvahy.

Majitel, který společně s Merkurem koupil také podobný areál Impuls v Prostřední Suché, sliboval, že Merkur změní k lepšímu. Podle zveřejněných plánů se měl opět stát společenským centrem s hotelem, kancelářemi, prodejnami a případně i byty.

Místo toho však teď uvažuje o prodeji, což Deníku potvrdila primátorka Havířova Jana Feberová.

„Měli jsme jednání se zástupcem vlastníka, který k nám přišel na schůzku s potenciálním zájemcem o koupi Merkuru. Podle předchozích informací chtěl současný majitel komplex rekonstruovat a my doufali v to, že nebude dále chátrat a hyzdit Havířov. Místo toho teď přišli s tím, že mají nového investora. Ten by objekt chtěl koupit s tím, že by město vstoupilo do nějaké spolupráce. Zatím ale sami nemají jasno v tom, k čemu by měl Merkur sloužit. Přišli s náměty například bytů pro seniory, koleje pro vysokoškolské studenty,“ řekla primátorka.

Město samo dříve o koupi Merkuru uvažovalo. Zastupitelé však byli proti, když hlavním argumentem byla příliš vysoká předpokládaná finanční zátěž.

Možný budoucí vlastník městu teď nabídl možnost společného projektu. Podle primátorky je to však téměř nereálné.

„Město se určitě nepohrne do takových společných projektů. Máme naplánováno spoustu jiných investičních akcí. Mezi nimi je budování nového domova seniorů v bývalé ZŠ Mánesova, přednádražní prostor, rekonstrukce škol a další. Jen stěží bychom vstupovali do soukromého sektoru a spolufinancovali nějaký projekt,“ dodala Feberová.

Současný majitel se k záměru Merkur prodat i přes dotazování nevyjádřil.