Havířov nemá spolupracovat na tajném uprchlickém programu

Co je pravdy na zvěstech o tajném stěhování nelegálních migrantů do bytů na Šumbarku se v úterý snažila přímo v bytech cizinců zjistit primátorka Havířova Jana Feberová.

V pondělí odpoledne přišli členové a sympatizanti hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) své požadavky sdělit zastupitelům, které vyzvali, aby nespolupracovali s českou vládou ani s evropskými institucemi na programu, který má za cíl rozmístit nežádoucí uprchlíky v českých městech. "Chtěl bych vás požádat, abyste přijali usnesení, že město Havířov nebude spolupracovat s vládou a společností RPG na řešení evropské imigrační krize umisťováním nelegálních uprchlíků. Vláda na ubytování imigrantů uvolnila 500 milionů pro období do roku 2018," řekl moravskoslezský šéf hnutí SPD a krajský zastupitel Lubomír Volný.

Uprchlíci v Havířově žijí

Nevyvratitelnou pravdou je, že v Havířově-Dolní Suché je od roku 1996 v činnosti uprchlický tábor, který poskytuje dočasné ubytování pro cizince, kteří v ČR požádají o azyl. Provozovatelem zařízení je Ministerstvo vnitra ČR. Zařízení poskytuje střechu nad hlavou zejména běžencům, kteří ze svých zemí uprchli kvůli politickému, náboženskému nebo jinému perzekuování. Za emigraci jim v případě návratu do vlasti hrozí přísné tresty. Většinou se jedná o cizince ze zemí bývalého Sovětského svazu, Mongolska, Kuby, Sýrie, Íránu, afrických zemí a také se tam setkávají Tibeťané s Číňany.

Středisko samotné má kapcitu 151 míst. K tomu si ministerstvo pronajalo 20 bytů. Nejlevnější jim nabídla společnost RPG v havířovské městské části Šumbark.

K zastupitelům promluvila také Havířovanka Veronika Turská: "Jsem rodačka z Havířova, pracuji na Šumbarku a jsem velmi znepokojená s aktuální situací při obsazování bytů RPG uprchlíky. Děti mých známých jsou vyděšené nadřazeným chováním dětí z islámských rodin. Ve městě jsem ztratila pocit bezpečí. Několikrát jsem se s uprchlíky setkala, když na mě něco arabsky pokřikovali a vulgárně posunkovali. A tak se vám ptám: Je to dočasně nebo nastálo? Petici proti nastěhovávání podepsalo více než 5 tisíc lidí. To vás nezajímá?"

Zastupitelé si vyslechli několik dalších příběhů a také informace od městské policie a občanské komise. Z nich vyplynulo, že SPD šíří paniku, když účelově zaměňuje azylanty žijící v Havířově několik let za ekonomické běžence, kteří nyní zaplavují Evropu.

"Díky sociálním sítím se dovídáme o ledačems. Ve skutečnosti to je trochu jinak. V bytech RPG jsou lidé, kteří u nás žijí minimálně dva roky, mají statut uprchlíka, kteří u nás získali azyl. Jejich děti docházejí do školy. Nejde o ty osoby, které se k nám dostávají v aktuální uprchlické vlně," sdělil ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras, který je současně zastupitelem.

Další zastupitel, Karel Žák se vyjádřil za šumbarskou občanskou komisi: "My se situací zabýváme aktivně. Měli jsme pozvané zástupce RPG, městské policie i azylového střediska. Ano, do bytů jsou ubytováváni lidé, kteří už získali azyl. V lokalitě, kde bydlí, platí zvláštní bezpečnostní opatření ze strany městské i republikové policie. Nelegální migranti u nás nejsou. O tom jsem přesvědčen."

Na další zasedání zastupitelstva by měli přijít zástupci společnosti RPG, aby se jich zastupitelé mohli na ubytovávání azylantů zeptat.

Hned druhý den po zasedání zastupitelů navštívila primátorka Jana Feberová domy ve staré části Šumbarku, kde azylanti bydlí. Od zástupců Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR se dověděla, že v bytech bydlí cizinci, kteří nepatří do aktuální vlny běženců. Jedná se přitom jen o azylanty, kteří splnili přísné podmínky pro získání povolení k trvalému pobytu na našem území. Postupně se začleňují do společnosti, pracují a jejich děti docházejí do škol. Tento program přitom není žádnou novinkou a v Havířově funguje několik let. Samotný uprchlický tábor je v činnosti od roku 1996. Společnost RPG ministerstvu pronajala 20 bytů, z nichž některé nejsou obsazené a celkem v nich nyní žije 34 lidí. Jediným důvodem, proč byly vybrány byty RPG a právě na Šumbarku, byla nejnižší cena.

„Zjistili jsme, že v bytech skutečně bydlí lidé, kteří pocházejí z různých koutů světa a u nás chtějí začít nový a hlavně bezpečný život," řekla