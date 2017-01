Rychvald investuje přes 36 milionů

Rychvald - Vybudování nového chodníku v Michálkovické ulici, technické zhodnocení kotelen nebo majetkoprávní vypořádání pozemků pod místními komunikacemi.

Radnice v Rychvaldě. Foto: Libor Běčák

To všechno má letos v rámci investic v plánu město Rychvald. Zastupitelé schválili investice převyšující 36 milionů korun. Většina investic půjde do rozvoje městského majetku. „To jsou nejlépe zhodnocené peníze. Nechystáme žádné megalomanské stavby a projekty, u kterých by pak město muselo dotovat jejich provoz. Mnohé investice naopak přinesou úspory, například zateplování obytných domů," vysvětlila starostka Šárka Kapková.