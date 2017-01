S pamlskovou vyhláškou bojují i ředitelé víceletých gymnázií

Karvinsko – České děti nejedí zdravě a tloustnou. Tento statisticky prokázaný fakt byl důvodem k vydání tzv. pamlskové vyhlášky, která má ze škol vystrnadit nezdravé potraviny. I když samotná novela začala platit už v září, až do konce prosince měly školy možnost přizpůsobit tomuto nařízení nabídku bufetů a automatů.

Bufetářka na ZŠ Cihelní v Karviné Jana Hrabinová prodává zeleninu a tmavé pečivo. A má prý často vyprodáno. Foto: Deník/Pavla Krůčková

A jak se s tímto úkolem popraly? Někde se likvidovalo, jinde se k vyhlášce postavili čelem.

„Před Vánocemi jsme doprodali zbytky, které jsme měli na skladě, a postupně jsme se přizpůsobili tomu, co nám vyhláška diktuje. Určitě neházíme flintu do žita a chceme pokračovat dál. Je ale pravda, že sortimentu je teď výrazně méně a je i dražší,“ prozradila minulý týden Jana Hrabinová, pracovnice bufetu karvinské Základní školy Cihelní.

S novým rokem zde mají pro žáky připravenou zeleninu, tmavé pečivo a hlavně ovesné a kukuřičné věci. A podle vyprodaných táců dětem jídlo chutná.

„Dnes jsme prodali skoro všechno, samotný zájem ale mohl být dán i zvědavostí. To se ukáže až časem,“ dodala Hrabinová.

Zmizelo sladké, ale i jogurty

Novela zákona zakazuje nabízet například hořčici, kečup, majonézu nebo nealkoholické nápoje s kofeinem či přidaným cukrem. Kromě pamlsků však muselo ze škol zmizet i mnoho druhů obyčejného pečiva, sýry či jogurty.

„Jako matka toto omezení vítám, myslím ale, že je hodně okleštěné a přísné. Nechápu třeba, proč by se nemohlo prodávat pečivo nebo mléčné výrobky. Sama z těchto potravin připravuji dětem svačinu,“ poznamenala tamní učitelka Nataša Dziadziová, která zároveň poukázala na to, že nezdravé potraviny si děti stejně do škol přinesou zvenčí.

Základní škola Cihelní je však výjimkou. Ve většině ostatních zařízení museli bufety a kiosky spolu s novelou zákona zavřít. Z řady z nich zmizely i automaty. Důvody jsou stejné – nebylo co prodávat.

„Vyhláška je tak přísná, že jsme museli ke konci listopadu školní bufet uzavřít. Provozovateli by se prodej vody a celozrného pečiva nevyplatil. V současné době se snažíme najít někoho, kdo by byl schopný požadavkům vyhovět, otázkou však je, zda by si děti takové potraviny vůbec koupily,“ uvedl ředitel Základní školy U Studny Martin Bandor.

Dojde i na kontrolu průkazů

S pamlskovou vyhláškou si lámou hlavu také ředitelé víceletých gymnázií. Podle nového nařízení se nezdravé potraviny a nápoje nesmějí prodávat žákům, kteří nedokončili povinnou školní docházku. Starší žáci v nákupu však nemají žádná omezení.

„Podle vyhlášky může bufet prodávat určitý sortiment výrobků jenom studentům vyššího gymnázia. Žáci proto při nákupu musí ke kontrole předkládat studijní průkazy. Snažíme se bufet udržet za každou cenu provozuschopný především kvůli starším studentům, kterých je u nás většina,“ vysvětlil ředitel Gymnázia v Českém Těšíně Tomáš Hudec s tím, že ve škole museli zrušit také jeden z automatů.

Podle něj se musí začít s touto výchovou doma.

„Máme tady studenty, kteří se stravují zdravě, ale ti ostatní si takové věci jednoduše koupí v obchodě po cestě do školy a nějaká omezení se jich nedotknou,“ poukazuje Hudec.

Stejný pocit má i Bohumil Vévoda z karvinského gymnázia. „Vyhláška je nesmyslně přísná a okleštěná. Podle nařízení si žáci nemohou koupit třeba ani obyčejný jogurt nebo mléko. To přece nejsou žádné pamlsky, ale normální jídlo. Zkoušeli jsme zredukovat potraviny, které bufet nabízí, nakonec jsme ale byli nuceni zvolit radikální řešení, kdy jsme žákům plnícím povinnou školní docházku přístup do bufetu zakázali úplně,“ uvedl Vévoda.

Pokud by mladší děti v budoucnu vyhlášku porušovaly tím, že by o nákup žádaly ty starší, muselo by vedení škol bufety uzavřít nadobro.

Pavla Krůčková