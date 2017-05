Senioři a školáci hráli Člověče, nezlob se!

Radost z každého vyhození soupeřovy figurky měli všichni účastníci turnaje ve hře Člověče, nezlob se! v Domě s pečovatelskou službou v Karvinské ulici v Havířově.

Štěstí ve hře v turnaji ve středu pokoušeli nejen obyvatelé domova, ale také žáci 5. ročníku nedaleké Základní školy M. Kudeříkové.

„Jedná se o jubilejní 10. ročník turnaje, kde úspěšní účastníci postupují ze základního kola přes čtvrtfinále, semifinále do závěrečného finále. Se zastoupením školáků jde o souboj mezi seniory a mládím,“ řekl za organizátory Jaroslav Motlitba.

S organizací seniorům pomohl sociální odbor havířovského magistrátu, který zajistil ceny.

Účastníci si hru pochvalovali. „Jde nám to dobře, mám radost, že jsem postoupila. Senioři to tady mají hezké a dobře se s nimi hraje,“ řekla školačka. Senioři naopak přivítali možnost aktivního setkání. Jsem ráda mezi lidmi. Je to příjemné zahrát si zábavnou hru,“ řekla jedna z obyvatelek domova.