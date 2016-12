Senioři pomáhali Ježíškovi s dárečky

Dárky nosí o Vánocích Ježíšek, to ví každé malé dítě. Ale možná by nemusel stihnout vše, řekli si senioři z havířovského GrandParku a rozhodli se Ježíškovi pomoci.

Pro své blízké vyrobili dárky. „Klienti rádi pečou perníčky, tak jsme z nich vyrobili svícny," říká aktivizační pracovnice Dagmar Cimalová. Upéct, nazdobit, zasadit svíci, zabalit – to vše je podle ní i dobré terapeutické cvičení seniorů pro motoriku rukou, ohebnost prstů, obratnost, ale i trpělivost.

S Janou Kováříkovou vyráběli babičky a dědečkové také svícny – tentokrát ze sklenic, které vyzdobili jutou, ozdobnými šňůrkami a drobnými dekoracemi. „Senioři jsou rádi, když je jejich příbuzní v domově navštěvují. Proto jsme pro ně společně vyrobili dekorační vánoční svícny. Klientům to dalo práci – v jejich věku jsou ruční práce již obtížnější. Ale výsledek stojí za to, máme z toho společnou radost!" říká s úsměvem Kováříková.

Senioři se výrobě dárků věnovali v několika posledních týdnech. Dokončením svícnů ale nic neskončilo. Ještě zbývalo tu spoustu dárků zabalit ozdobně do celofánu s mašličkou a vložit do dárkových tašek – a zkuste to vše dělat prsty, které mají omezenou pohyblivost. „Tak jsme si vzájemně pomohli, zazpívali u toho i zavzpomínali – jej, to bylo pěkné!" s radostí vzpomíná 89letá Růžena Cimalová. Teď už zbývá jen předat dárky příbuzným.

Senioři v GrandParku mají předvánoční období aktivitami nabité. Kromě výroby dárků pro své nejbližší si několikrát vychutnali setkání s dětmi z mateřských, základních i uměleckých škol, užili si kontakt s pejsky při canisterapii, pekli spoustu cukroví, ale také pravidelně cvičili. „Víme, že všechny tyto skupinové aktivity jsou pro naše klienty velmi důležité. V kontaktu se svými vrstevníky nemají pocit osamělosti a různorodými činnostmi procvičují jak motoriku, tak své myšlení, soustředěnost i trpělivost – což je u starších lidí podstatné," vysvětluje ředitelka GrandParku Renata Vávrová.