Senioři studují univerzitu virtuálně z domova

Havířov - Senioři se mohou za pomoci Městské knihovny Havířov vzdělávat ve Virtuální Univerzitě třetího věku. Za sebou už mají první lekci s přednáškou o cestovním ruchu.

Od známé Akademie III. věku, která už několik let běží na místní vysoké škole, je virtuální univerzita postavena především na domácím studiu. Havířovská knihovna ji pořádá ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

„Studium je virtuální, tedy přes počítač. Velký důraz je kladen na domácí samostudium. Účastníci kurzu budou do knihovny docházet co 14 dnů, aby společně zhlédli novou virtuální přednášku. Obdrží nové studijní materiály a budou zase moci studovat doma. Po úspěšném absolvování tohoto studia obdrží certifikát a mohou si vybrat další studijní téma nového semestru. Semestrů bude celkem šest v průběhu tří let. Slavnostní promoce bude v Praze," informovala ředitelka knihovny Dagmar Čuntová.

Do virtuální univerzity se přihlásila první dvacítka seniorů. Za sebou mají první hodinu na téma cestovního ruchu. „Jsem ráda, že se mohu ve svém věku dále vzdělávat. I když jsem dějepisec, zajímám se o současnost. Jen doufám, že mi studium neovlivní plánovaný nástup do nemocnice," řekla bývalá středoškolská učitelka Jiřina Paszová.