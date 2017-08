Senioři tlačili káry na čas, hráli Člověče nezlob se a především se bavili

Karviná - Netradiční sportovní hry. Tak se jmenuje velké mezinárodní setkání i klání seniorských klubů, které už 9. rokem organizovala Karviná pro své seniorské kluby a jejich přátele.

Adrenalin i dobrá zábava, to jsou Netradiční sportovní hry v Karviné.Foto: Deník / Kutěj Richard

Hostitelem úterních her byl tentorkát Městský klub seniorů Rudé armády v Karviné-Hranicích.

"Soutěží se v několika disciplínách a zajímavostí je, že každý zúčastněný klub přivezl a organizuje jednu z nich. Pořadatelský tým pak v dané disciplíně nesoutěží," vysvětluje předseda hostitelského klubu seniorů Jindřich Kubienka.

Jeho klub organizuje štafetu, kdy si členové týmů předávají káry naložené plyšovým medvídkem a soutěží na čas. "Okoukal jsem to na jedné pouti, kde ale měli soutěžící zavázané oči. My tady jsme přeci jen už lidé vyššího věku a různých zdravotních potíží, tak to máme lehčí," dodává karvinský senior.

Soutěžní den byl pestrý a všichni se především výborně bavili. Akce se účastnily všechny karvinské městské kluby seniorů, pozvání přijaly i spolky lidí s tělesným postižením, klub diabetiků a také spřátelené seniorské spolky z Havířova i z polských Golkowic a Rybnika.

"Celkem je tady dvanáct týmů, takže 120 soutěžících," uvedla hlavní organizátorka her Marie Polláková ze sociálního odboru karvinského magistrátu, která nad přípravami letošního ročníku strávila hodiny tvrdé práce.

Na místě ale díky tomu vše běží jako po másle, někteří lidí soutěží, mnozí další se výborně baví u kafe i různých dobrot a všichni senioři zažívají příjemný letní den ve spojení s adrenalinem, dobrou zábavou i plný přátelských setkání.

"Když se akce podaří a lidé se baví, je to pro mně vždy ta nejlepší satisfakce," dodává s úsměvem Marie Polláková.