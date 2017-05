OBRAZEM: Senioři z Heliosu navštívili jízdárnu

Další zpestření pobytu v domově mají za sebou senioři z havířovského Heliosu. Krásný prosluněný den strávili s koňmi v Chotěbuzi.

Lidé, z nichž mnoha je hodně přes 60 let, na koních nejezdili. Ke štěstí jim stačilo, když mohli být v jiném prostředí, koně mohli pohladit nebo kartáčovat. Sami potvrzovali, jak jim výlet do chotěbuzské jízdárny prospěl.

„Je tady krásné prostředí a koníčky mám moc ráda. Jako malá jsem na koni jezdila, mám na ně dobré vzpomínky. Jsem moc ráda, že jsem si ho teď mohla pohladit,“ chválili senioři.

Půlroční projekt si domov pro své klienty může dovolit díky Nadaci OKD, která hradí 80 procent nákladů. Skupiny seniorů budou jízdárnu navštěvovat každý měsíc.

„Není to hipoterapie v pravém slova smyslu. Je to spíše aktivizace pomocí koní, která je založena na bázi kontaktu člověka se zvířetem. Senioři u nás v Heliosu často řeší, že nemají kontakt se zvířaty, který by chtěli. Potvrdilo se, že senioři jsou spokojení, kontakt s koňmi se jim líbí, proto budeme v návštěvách jízdárny pokračovat. Bude to pro ně přínos,“ řekla fyzioterapeutka Heliosu Silvie Hoderová.